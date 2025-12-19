# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Βρυξέλλες: Κάτοικοι μαζεύουν τις πατάτες που πέταξαν αγρότες έξω από το Ευρωκοιβούλιο

Ασυνήθιστες εικόνες καταγράφηκαν στο κέντρο των Βρυξελλών μετά τη μαζική αγροτική κινητοποίηση που πραγματοποιήθηκε έξω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κάτοικοι της πόλης εκμεταλλεύτηκαν την κατάσταση που δημιουργήθηκε μετά το τέλος της διαμαρτυρίας και άρχισαν να μαζεύουν τις πατάτες που είχαν πετάξει οι αγρότες στο οδόστρωμα.

Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των αντιδράσεων για την εμπορική συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης – Mercosur. Σύμφωνα με τα στοιχεία, περισσότεροι από 10.000 αγρότες, με περίπου 1.000 τρακτέρ, κατέκλυσαν τους δρόμους της βελγικής πρωτεύουσας, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους στη συμφωνία.

Η διαμαρτυρία, στην οποία συμμετείχαν κυρίως Γάλλοι αγρότες, άφησε πίσω της εικόνες καταστροφής: ένα καμένο χριστουγεννιάτικο δέντρο κοντά στο Ευρωκοινοβούλιο και τόνους από πατάτες σκορπισμένους στην άσφαλτο. Λίγη ώρα αργότερα, περαστικοί και κάτοικοι της περιοχής εμφανίστηκαν με σακούλες και καρότσια, συλλέγοντας τις πατάτες από τον δρόμο.

Η εμπορική συμφωνία ΕΕ–Mercosur αποσκοπεί στη δημιουργία της μεγαλύτερης ζώνης ελεύθερου εμπορίου παγκοσμίως, η οποία θα αφορά περίπου 780 εκατομμύρια καταναλωτές. Παρότι η υπογραφή της συμφωνίας μετατέθηκε για τον Ιανουάριο, οι αγρότες που διαδήλωσαν στις Βρυξέλλες ξεκαθαρίζουν ότι δεν θεωρούν την εξέλιξη αυτή νίκη, αλλά αποτέλεσμα μιας συσσωρευμένης αγανάκτησης.

Όπως σημειώνουν, οι κινητοποιήσεις αποτελούν ένδειξη της έντονης δυσαρέσκειας που επικρατεί στον αγροτικό κόσμο, ο οποίος θεωρεί ότι η συμφωνία θα πλήξει το εισόδημα και τη βιωσιμότητα των ευρωπαϊκών αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

