Απίστευτη τύχη: Ζευγάρι κέρδισε για δεύτερη φορά το τζάκποτ – Πιθανότητα 1 προς 24 τρισεκατομμύρια

Αν υπάρχει μια ιστορία που κάνει ακόμη και τους πιο δύσπιστους να πουν «κι όμως, συμβαίνουν αυτά», είναι αυτή. Ένα ζευγάρι από την Ουαλία κατάφερε να κερδίσει για δεύτερη φορά το τζάκποτ του 1 εκατομμυρίου δολαρίων, μέσα σε διάστημα επτά ετών, ξεπερνώντας μια πιθανότητα που αγγίζει τα όρια του αδιανόητου: 1 προς 24 τρισεκατομμύρια.

Ο Ρίτσαρντ Ντέιβις, 49 ετών, και η σύζυγός του Φέι Στίβενσον-Ντέιβις, 43 ετών, παρέλαβαν το νέο τους έπαθλο την Τρίτη, επτά χρόνια μετά την πρώτη μεγάλη νίκη τους το 2018, όπως μετέδωσε το BBC. Παρά το μέγεθος της τύχης τους, οι ίδιοι παραμένουν προσγειωμένοι – και αυτό ίσως κάνει την ιστορία τους ακόμη πιο viral.

«Ξέραμε πόσο απίθανο ήταν»

Η Φέι Στίβενσον-Ντέιβις, πρώην νοσοκόμα και σύμβουλος ψυχικής υγείας στο Brecon & District Mind, παραδέχεται ότι γνώριζαν καλά τις πιθανότητες.

«Ξέραμε ότι οι πιθανότητες να ξανασυμβεί κάτι τέτοιο ήταν απίστευτα μικρές», ανέφερε, προσθέτοντας όμως με νόημα: «Αν πιστεύεις, όλα είναι δυνατά».

Το ζευγάρι είχε κερδίσει και το EuroMillions Millionaire Maker τον Ιούνιο του 2018, λαμβάνοντας τότε 1 εκατομμύριο λίρες (περίπου 1,3 εκατομμύρια δολάρια). Παρ’ όλα αυτά, δεν σταμάτησαν να παίζουν, κυρίως «για διασκέδαση», όπως λέει ο Ντέιβις, πρώην κομμωτής που σήμερα προσφέρει εθελοντικά τις υπηρεσίες του σε καταφύγιο αστέγων.

Κέρδισαν – αλλά δεν σταματούν να δουλεύουν

Εντυπωσιακό στοιχείο της ιστορίας είναι ότι, παρά το νέο μεγάλο κέρδος, το ζευγάρι δεν σκοπεύει να αλλάξει ριζικά την καθημερινότητά του.

Ο Ρίτσαρντ Ντέιβις δήλωσε ότι θα συνεχίσει να εργάζεται επτά ημέρες την εβδομάδα ως διανομέας, ειδικά στην απαιτητική περίοδο των γιορτών. Από την πλευρά της, η Φέι θα συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες ψυχικής υγείας, ακόμη και ανήμερα τα Χριστούγεννα.

Όπως εξηγούν, η τύχη τους χαμογέλασε μετά από τέσσερις συνεχόμενους διαγωνισμούς Λόττο, που τους έδωσαν τη δυνατότητα να περάσουν σε μεγαλύτερο γύρο – και τελικά στο μεγάλο έπαθλο. «Ξαφνικά βρεθήκαμε να κερδίζουμε το μεγάλο βραβείο», λέει ο Ντέιβις.

Τι θα κάνουν τα χρήματα;

Προς το παρόν, δεν έχουν αποφασίσει πώς θα αξιοποιήσουν το νέο ποσό. Την πρώτη φορά, πάντως, είχαν χρησιμοποιήσει τα χρήματα με τρόπο που λέει πολλά για τους ίδιους:

δώρισαν αυτοκίνητα, πρόσφεραν μίνι λεωφορείο στην τοπική ομάδα ράγκμπι και βοήθησαν φίλους και συγγενείς.

«Αυτή τη φορά, ποιος ξέρει; Πρώτα θα απολαύσουμε τη στιγμή», σημειώνει ο Ντέιβις.

Οι υπεύθυνοι της λοταρίας επιβεβαιώνουν ότι η πιθανότητα να κερδίσει κάποιος δύο φορές τον ίδιο συνδυασμό αριθμών μαζί με το μπόνους είναι 1 προς 24 τρισεκατομμύρια. Κι όμως, για αυτό το ζευγάρι, το απίθανο έγινε πραγματικότητα.

Ως συντάκτης, δύσκολα μπορώ να πω αν πρόκειται απλώς για εξωπραγματική τύχη ή για μια ιστορία που μας θυμίζει γιατί, πού και πού, αξίζει να πιστεύουμε στο «θαύμα».

Διαβάστε ακόμα: Αιφνιδιαστικό αγροτικό μπλόκο στις Βρυξέλλες: Εκατοντάδες τρακτέρ έξω από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο