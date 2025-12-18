Σε κρίσιμη καμπή βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς οι ηγέτες των 27 κρατών-μελών συνεδριάζουν στις Βρυξέλλες για να αποφασίσουν το μέλλον της χρηματοδότησης της Ουκρανίας, σε μια σύνοδο που χαρακτηρίζεται ως δοκιμασία συνοχής και πολιτικής βούλησης για το ευρωπαϊκό μπλοκ.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκεται η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, προκειμένου να εξασφαλιστούν δάνεια δισεκατομμυρίων ευρώ προς το Κίεβο και να διατηρηθεί ενεργή η πολεμική και αμυντική του ικανότητα. Η ΕΕ θεωρεί ότι ο πόλεμος της Ρωσίας συνιστά άμεση απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και επιδιώκει να αποτρέψει ένα ενδεχόμενο στρατηγικό αδιέξοδο.

«Δεν μπορούμε να αποτύχουμε. Πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε ισχυροί», δήλωσε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, τονίζοντας ότι οι ηγέτες θα παραμείνουν στις Βρυξέλλες όσο χρειαστεί μέχρι να βρεθεί λύση. Παράλληλα, προειδοποίησε πως «ο Βλαντίμιρ Πούτιν ποντάρει στην αποτυχία μας».

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε ο Πολωνός πρωθυπουργός, Ντόναλντ Τουσκ, δηλώνοντας ότι «η επιλογή είναι απλή: χρήματα σήμερα ή αίμα αύριο», ξεκαθαρίζοντας ότι το διακύβευμα αφορά όχι μόνο την Ουκρανία, αλλά το σύνολο της Ευρώπης.

Ωστόσο, η πρόταση προκαλεί έντονες επιφυλάξεις, κυρίως από το Βέλγιο, το οποίο διαχειρίζεται τη μερίδα του λέοντος των παγωμένων ρωσικών κεφαλαίων. Ο Βέλγος πρωθυπουργός, Μπαρτ ντε Βέβερ, ζήτησε σαφείς νομικές και χρηματοοικονομικές εγγυήσεις, εκφράζοντας ανησυχία για ενδεχόμενες διεθνείς προσφυγές και κινδύνους ρευστότητας. Αντίστοιχες επιφυλάξεις έχουν εκφραστεί και από άλλες χώρες, όπως η Ιταλία.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να αποχωρήσει από τη σύνοδο χωρίς συμφωνία, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως οι πιθανοί κίνδυνοι από τη χρήση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων πρέπει να κατανεμηθούν συλλογικά σε όλα τα κράτη-μέλη.

Στις Βρυξέλλες βρίσκεται αυτοπροσώπως και ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε μια κίνηση που καταδεικνύει το αίσθημα κατεπείγοντος από την πλευρά του Κιέβου. Ο Ουκρανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι χωρίς απόφαση για τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια, η χώρα του θα αντιμετωπίσει σοβαρό χρηματοδοτικό πρόβλημα μέσα στους επόμενους μήνες.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η αξιοποίηση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων θεωρείται «η μοναδική ρεαλιστική λύση», καθώς προσφέρει άμεση στήριξη χωρίς αύξηση των εθνικών χρεών των κρατών-μελών. Ωστόσο, για να προχωρήσει απαιτείται πολιτική συναίνεση και ξεκάθαρο πλαίσιο εγγυήσεων.

Το αποτέλεσμα της συνόδου αναμένεται να καθορίσει όχι μόνο την πορεία της Ουκρανίας στον πόλεμο, αλλά και τη γεωπολιτική αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια περίοδο αυξημένων διεθνών πιέσεων.

