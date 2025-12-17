Τραγωδία στη Βρετανία: 9χρονη έφτιαχνε τη λίστα δώρων για τα Χριστούγεννα και βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της

Σοκ έχει προκαλέσει στη Βρετανία η δολοφονία ενός κοριτσιού μόλις εννέα ετών, το οποίο βρέθηκε νεκρό με τραύματα από μαχαίρι μέσα στο σπίτι της οικογένειάς του, λίγες ώρες αφότου συζητούσε για τα χριστουγεννιάτικα δώρα που ήθελε.

Η 9χρονη Άρια Θορπ εντοπίστηκε νεκρή το απόγευμα της Δευτέρας σε κατοικία τριών υπνοδωματίων στο Γουέστον-σούπερ-Μερ της κομητείας Σόμερσετ. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν στο σημείο περίπου στις 18:00, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες, το παιδί είχε ήδη χάσει τη ζωή του.

Λίγη ώρα αργότερα, οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν έναν έφηβο σε απόσταση περίπου μισού μιλίου από το σπίτι, στην περιοχή Γουόρλ, ο οποίος φέρεται να είναι ύποπτος για τη δολοφονία. Η υπόθεση βρίσκεται υπό ενδελεχή διερεύνηση.

Φίλοι και συγγενείς περιγράφουν την Άρια ως ένα «ζωηρό και γεμάτο ζωή παιδί», που αγαπούσε να ντύνεται όμορφα και να μεταμφιέζεται. Η μητέρα της, Βικτόρια Χαλ, πρώην στρατιωτικός και κομμώτρια, φέρεται να είναι συντετριμμένη από την απώλεια της κόρης της.

Ιδιαίτερα συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες ανθρώπων από το φιλικό περιβάλλον της οικογένειας. Η οικογενειακή φίλη και γειτόνισσα, Ταμάρα Τέιλορ, ανέφερε ότι η κόρη της, Μόλι, ήταν αχώριστη φίλη με την Άρια. Όπως είπε, τα δύο κορίτσια συζητούσαν το βράδυ πριν από την τραγωδία για τις χριστουγεννιάτικες λίστες επιθυμιών τους.

«Ήταν πάντα μαζί. Έπαιζαν καθημερινά και έκαναν τα πάντα παρέα. Δεν ξέρω πώς θα πω στη Μόλι ότι δεν θα ξαναδεί την Άρια», δήλωσε συγκλονισμένη.

Η τοπική κοινωνία παραμένει σε κατάσταση σοκ, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαλευκάνουν πλήρως τις συνθήκες της τραγικής δολοφονίας.

