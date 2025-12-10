Η Αυστραλία έγινε η πρώτη χώρα παγκοσμίως που επιβάλλει πλήρη απαγόρευση πρόσβασης στα social media για χρήστες κάτω των 16 ετών, με τις πλατφόρμες να υποχρεώνονται να μπλοκάρουν τους ανήλικους χρήστες, αλλιώς αντιμετωπίζουν βαριά πρόστιμα.

Τι συνέβη πριν την εφαρμογή της απαγόρευσης

Λίγες ώρες πριν τεθεί σε ισχύ ο νόμος, χιλιάδες ανήλικοι χρήστες σε TikTok, Instagram και Reddit δημοσίευσαν αποχαιρετιστήρια μηνύματα, εκφράζοντας:

Θλίψη («Θα μου λείψετε»)

Χιούμορ («Τα λέμε όταν ξαναγίνω 16»)

Απογοήτευση και δυσπιστία

Κάποιοι έφηβοι είπαν ότι θα μείνουν «εντελώς μόνοι» χωρίς τις διαδικτυακές κοινότητες που αποτελούσαν βασικό μέρος της καθημερινότητάς τους.

Η απόφαση της κυβέρνησης

Η κυβέρνηση υποχρέωσε 10 μεγάλες πλατφόρμες – TikTok, YouTube, Instagram, Facebook κ.ά.– να μπλοκάρουν περίπου 1 εκατομμύριο ανήλικους χρήστες.

Μόνο στο TikTok 200.000 λογαριασμοί μπήκαν ήδη σε καθεστώς απενεργοποίησης, με πολύ περισσότερους να ακολουθούν.

Αντιδράσεις ανηλίκων

Οι αντιδράσεις κυμαίνονταν από θλίψη έως οργή:

«Ήρθε το τέλος. Θα είμαι μόνος μέχρι να γίνω 16».

«Η playlist μου στο YouTube θα χαθεί. Δεν έχω κανέναν φίλο εκτός διαδικτύου».

Κάποιοι έκαναν countdown μέχρι τα μεσάνυχτα με μουσική “Skyfall” της Adele.

Στο Reddit, το μεγάλο φόρουμ r/teenagers γέμισε με συγκινητικά μηνύματα αποχαιρετισμού.

Πολιτική διάσταση

Πολλοί στράφηκαν κατά του πρωθυπουργού Άντονι Αλμπανέζι, ο οποίος έχασε χιλιάδες ακολούθους μέσα σε μια μέρα.

Μερικοί προειδοποίησαν: «Περιμένετε μέχρι να μπορούμε να ψηφίσουμε».

Υπάρχουν και θετικές φωνές

Κάποιοι έφηβοι αναγνώρισαν τα οφέλη:

«Η απαγόρευση είναι για το καλό μας. Χανόμαστε ώρες στην οθόνη».

Παράκαμψη του νόμου

Αρκετοί χρήστες καλούν τους ακολούθους τους να μετακινηθούν σε νέες πλατφόρμες που δεν έχουν ακόμη ενταχθεί στην απαγόρευση, όπως:

Yope

Lemon8

Coverstar

Τι αφορά ο νόμος

Πλήρης απαγόρευση χρήσης social media για <16 ετών.

Οι πλατφόρμες οφείλουν να ταυτοποιούν και να αποκλείουν ανηλίκους.

Μη συμμόρφωση συνεπάγεται αυστηρότατα πρόστιμα.

