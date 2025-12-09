Ρωσία: Συνετρίβη στρατιωτικό μεταγωγικό An-22 κοντά στη Μόσχα – Νεκρό όλο το πλήρωμα

Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Ιβάνοβο, βορειοανατολικά της Μόσχας, όπου ένα ρωσικό στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος An-22 συνετρίβη κατά τη διάρκεια δοκιμαστικής πτήσης. Σύμφωνα με τη Ρωσική Επιτροπή Ερευνών, όλα τα μέλη του πληρώματος έχασαν τη ζωή τους.

Το αεροσκάφος κατέπεσε κοντά στο χωριό Ιβάνκοβο, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα ο αριθμός των επιβαινόντων. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι η πτήση πραγματοποιούνταν μετά από εργασίες επιδιόρθωσης και ότι το σημείο της πρόσκρουσης ήταν ακατοίκητη ζώνη.

Νωρίτερα, πηγή των υπηρεσιών διάσωσης, την οποία επικαλέστηκε το πρακτορείο TASS, έκανε λόγο για πιθανή παρουσία επτά ατόμων στο αεροσκάφος, χωρίς αυτό να έχει επιβεβαιωθεί από τις αρχές.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει τοποθέτηση από τη ρωσική πλευρά σχετικά με το αν το περιστατικό συνδέεται με την ένοπλη σύγκρουση στην Ουκρανία, αφήνοντας το ενδεχόμενο ανοιχτό.

