Τραμπ Τζούνιορ: Η Ουκρανία πιο διεφθαρμένη από τη Ρωσία – Ενδεχόμενο απομάκρυνσης των ΗΠΑ από την ειρηνευτική διαδικασία

Σε δηλώσεις του κατά τη διάρκεια συνεδρίου για τη Μέση Ανατολή, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο οι Ηνωμένες Πολιτείες να απομακρυνθούν από τις προσπάθειες ειρηνικής διευθέτησης του πολέμου στην Ουκρανία. Ο γιος του Αμερικανού προέδρου, αν και χωρίς επίσημο κυβερνητικό ρόλο, αποτελεί κεντρικό πρόσωπο του πολιτικού ρεύματος MAGA (Make America Great Again) και οι δηλώσεις του αντικατοπτρίζουν την κριτική μερίδας του περιβάλλοντος Τραμπ απέναντι στο Κίεβο.

Ο Τραμπ Τζούνιορ προχώρησε σε ευθεία αμφισβήτηση της ουκρανικής πολιτικής ηγεσίας, χαρακτηρίζοντας «διεφθαρμένη» την οικονομική ελίτ της χώρας και υποστηρίζοντας πως εγκατέλειψε την Ουκρανία, αφήνοντας — όπως είπε — «την αγροτική τάξη» να πολεμά. Στο ίδιο πλαίσιο, κατηγόρησε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι συνεχίζει τον πόλεμο για να αποφύγει πολιτική ήττα σε μελλοντικές εκλογές, ενώ σημείωσε πως η διεθνής αποδοχή του τον έχει μετατρέψει σε «σχεδόν θεότητα».

Στο στόχαστρο και η ευρωπαϊκή στρατηγική

Αναφερόμενος στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Τραμπ Τζούνιορ άσκησε κριτική στην επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλλας, για τη στήριξη των κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Υποστήριξε ότι οι κυρώσεις οδήγησαν σε αύξηση των τιμών του πετρελαίου και κατ’ επέκταση ενίσχυσαν τη χρηματοδότηση του πολέμου από τη Μόσχα. «Το σχέδιο να περιμένουμε τη χρεοκοπία της Ρωσίας δεν αποτελεί στρατηγική», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, σχολίασε πως στις εκλογές του 2022 μόλις τρεις ψηφοφόροι που συνάντησε θεώρησαν τον πόλεμο στην Ουκρανία κορυφαίο θέμα, επισημαίνοντας πως η διακίνηση ναρκωτικών από τη Βενεζουέλα αποτελεί — όπως είπε — «πιο άμεση απειλή» για τις ΗΠΑ σε σχέση με τον πόλεμο στην ανατολική Ευρώπη.

«Απρόβλεπτος» ο Τραμπ – Ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης

Όταν ρωτήθηκε αν ο Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να αποχωρήσει από τις διεθνείς προσπάθειες για επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία, απάντησε ότι αυτό είναι πιθανό, σημειώνοντας ότι ο πατέρας του παραμένει μία από τις πιο απρόβλεπτες προσωπικότητες στην παγκόσμια πολιτική σκηνή. «Οι ΗΠΑ δεν θα είναι πια ο ηλίθιος με το βιβλιάριο επιταγών», τόνισε, αναφερόμενος στην αμερικανική οικονομική βοήθεια προς το Κίεβο.

