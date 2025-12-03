Ρούτε: Μόνο ο Τραμπ μπορεί να ξεμπλοκάρει τον δρόμο προς το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία - Το μήνυμα προς τον Πούτιν

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, έστειλε σαφές μήνυμα για τον ρόλο των ΗΠΑ στις προσπάθειες ειρήνευσης, αμέσως μετά το πέρας της συνόδου των υπουργών Εξωτερικών της Συμμαχίας στις Βρυξέλλες. Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου, υπογράμμισε ότι ο μόνος ηγέτης που μπορεί να «σπάσει» το αδιέξοδο του πολέμου στην Ουκρανία είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ρούτε σημείωσε ότι η Ουάσιγκτον αποτελεί τον ισχυρότερο σύμμαχο του ΝΑΤΟ και, ως εκ τούτου, έχει την πρωταρχική ευθύνη να ανοίξει τον δρόμο για πρόοδο στις ειρηνευτικές διεργασίες. Υπενθύμισε ότι η επίτευξη συμφωνίας απαιτεί ουσιαστικές προτάσεις και διαπραγματεύσεις, όπως αυτές που πραγματοποιήθηκαν στη Γενεύη, στο Μαϊάμι και στη χθεσινή συνάντηση στη Μόσχα.

Εξήγησε επίσης ότι αποφεύγει να σχολιάσει δημόσια κάθε στάδιο των συζητήσεων, καθώς κάτι τέτοιο θα μπορούσε να δυσχεράνει την όποια προσπάθεια. Τόνισε όμως ότι υπάρχει στενός συντονισμός με τις ΗΠΑ και τους συμμάχους της Συμμαχίας για κοινή κατεύθυνση στην ειρηνευτική διαδικασία.

Η συμμετοχή του ΝΑΤΟ

Σε ερώτηση για την εμπλοκή της Συμμαχίας, ο Ρούτε ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει κάποια νεότερη πρωτοβουλία που να αφορά άμεσα το ΝΑΤΟ. Αν, ωστόσο, τεθεί σχετικό ζήτημα στο πλαίσιο των συνομιλιών, αυτό θα εξεταστεί ξεχωριστά.

Παράλληλα υπογράμμισε ότι η πίεση προς τη Ρωσία πρέπει να συνεχιστεί, καθώς παραμένει αβέβαιο αν οι τρέχουσες διαπραγματεύσεις θα καταλήξουν σε συμφωνία. Όπως είπε, είναι κρίσιμο η Μόσχα να αντιληφθεί ότι δεν υπάρχει διέξοδος πέρα από τον συμβιβασμό — τώρα ή στο άμεσο μέλλον.

Το πρόγραμμα PURL και το μήνυμα προς τον Πούτιν

Ο γενικός γραμματέας αναφέρθηκε και στις έξι – «ίσως επτά» – χώρες που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα PURL για τη χρηματοδότηση οπλισμού προς την Ουκρανία. Επισήμανε ότι και η Νέα Ζηλανδία και η Αυστραλία, αν και μη μέλη του ΝΑΤΟ, συμμετέχουν στη στήριξη, στέλνοντας δύο παράλληλα μηνύματα:

- Προς την Ουκρανία, διασφαλίζοντας σταθερή ροή κρίσιμων αμερικανικών αποθεμάτων.

- Προς τον Πούτιν, ότι η Συμμαχία παραμένει παρούσα όσο χρειαστεί.

Ο Ρούτε πρόσθεσε πως αυτή η πίεση είναι σημαντική τη στιγμή που η Ρωσία καταγράφει απώλειες 20.000 στρατιωτών κάθε μήνα.

Τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

Αναφορικά με το ζήτημα της αξιοποίησης των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων — θέμα που έφτασε και στην ατζέντα της Κομισιόν, προκαλώντας αντιδράσεις από το Βέλγιο — ο Ρούτε επανέλαβε ότι το ΝΑΤΟ δεν έχει επίσημη θέση. Υπογράμμισε όμως ότι η χρηματοδότηση της Ουκρανίας για την επόμενη χρονιά είναι ζωτικής σημασίας και ότι εντός της ΕΕ υπάρχει ισχυρή δέσμευση για εξεύρεση λύσης.

Υβριδικές απειλές και η στάση της Συμμαχίας

Σε ερώτηση για τις υβριδικές απειλές που αντιμετωπίζει η Πολωνία, ο Ρούτε κατέστησε σαφές ότι η Συμμαχία δεν θα απαντήσει με αντίστοιχες ενέργειες, αλλά δεν θα αφήσει καμία πρόκληση χωρίς συνέπειες. Τόνισε ότι η αντίδραση θα είναι «με τον τρόπο που εμείς επιλέγουμε» και ότι η Ρωσία θα το «αισθανθεί».

Η Κίνα και οι παγκόσμιες ισορροπίες

Ο ΓΓ του ΝΑΤΟ ανέφερε ότι η Κίνα διατηρεί στενή συνεργασία με τη Ρωσία, τη Βόρεια Κορέα και το Ιράν, ενισχύοντας τον ρωσικό μηχανισμό πολέμου στην Ουκρανία. Παράλληλα, επεσήμανε τη γρήγορη και χωρίς διαφάνεια ανάπτυξη των κινεζικών ενόπλων δυνάμεων, τονίζοντας ότι το θέμα απασχόλησε έντονα τους υπουργούς Εξωτερικών.

