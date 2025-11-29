Ουκρανία: Νέα διαπραγματευτική αποστολή στις ΗΠΑ εν μέσω ρωσικών επιθέσεων με πυραύλους και drones

Η ουκρανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι νέα διαπραγματευτική αποστολή αναχώρησε για τις Ηνωμένες Πολιτείες, με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών για την επίτευξη «δίκαιης και αξιοπρεπούς ειρήνης» με τη Ρωσία. Σύμφωνα με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η ομάδα καλείται να προχωρήσει άμεσα σε συνομιλίες που θα μπορούσαν να ανοίξουν τον δρόμο για τον τερματισμό του πολέμου.

Επικεφαλής της αντιπροσωπείας ορίστηκε ο Ρουστέμ Ουμέροφ, πρώην υπουργός Άμυνας και νυν γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας. Η επιλογή του έγινε μετά τις τελευταίες ανατροπές στο Κίεβο, καθώς ο στενός συνεργάτης του Ζελένσκι, Άντριι Γερμάκ, παραιτήθηκε λόγω έρευνας για υπόθεση διαφθοράς.

Ο Ζελένσκι τόνισε ότι η Ουκρανία επιδιώκει έναν εποικοδομητικό διάλογο με την αμερικανική κυβέρνηση, ενώ επιβεβαίωσε ότι το ειρηνευτικό σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει ήδη υποστεί σημαντικές τροποποιήσεις έπειτα από συζητήσεις στη Γενεύη με Ευρωπαίους και Αμερικανούς αξιωματούχους. Παρ’ όλα αυτά, ορισμένα ζητήματα παραμένουν ανοιχτά και θα αποτελέσουν αντικείμενο των συνομιλιών στην Ουάσινγκτον.

Την ώρα που η ουκρανική αντιπροσωπεία βρίσκεται καθ’ οδόν προς τις ΗΠΑ, το Κίεβο δέχεται για ακόμη μία φορά μαζική επίθεση με ρωσικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, γεγονός που δείχνει ότι η στρατιωτική πίεση της Μόσχας συνεχίζεται αμείωτη.

Ο Ουμέροφ, αν και το όνομά του έχει συνδεθεί επίσης με έρευνα για πιθανή διαφθορά, έχει κατηγορηματικά αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή. Στο παρελθόν είχε συμμετάσχει σε αρκετές διαπραγματευτικές αποστολές με τη ρωσική πλευρά, στις οποίες περιλαμβάνονταν συμφωνίες για ανταλλαγές αιχμαλώτων και επιστροφές σορών στρατιωτών.

Ο προκάτοχός του, Άντριι Γερμάκ, είχε απορρίψει ως απαράδεκτη την πρόταση της Μόσχας για παραχώρηση ουκρανικών εδαφών στο Ντονμπάς ως προϋπόθεση για ειρηνευτική συμφωνία.

Διαβάστε ακόμα: Σε εξέλιξη οι συνομιλίες ΗΠΑ – Ουκρανίας για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία