Ουκρανικά ναυτικά drones χτύπησαν δύο ρωσικά δεξαμενόπλοια στη Μαύρη Θάλασσα – Βίντεο από την επίθεση

Δύο ρωσικά δεξαμενόπλοια, τα Kairo και Virat, που ανήκουν στον αποκαλούμενο «σκιώδη στόλο» της Μόσχας, αποτέλεσαν στόχο ουκρανικών ναυτικών drones τύπου Sea Baby στη Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με πληροφορίες από ουκρανικές υπηρεσίες και τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ο «σκιώδης στόλος» αποτελεί δίκτυο πλοίων που χρησιμοποιεί η Ρωσία για τη μεταφορά ενεργειακών προϊόντων υπό ξένη σημαία, προκειμένου να παρακάμπτει τις διεθνείς κυρώσεις που έχουν επιβληθεί λόγω του πολέμου.

Η επιχείρηση της SBU και του ουκρανικού Πολεμικού Ναυτικού

Την επίθεση πραγματοποίησε η 13η Κεντρική Διεύθυνση Στρατιωτικής Αντικατασκοπείας της SBU, σε συνεργασία με το ουκρανικό Πολεμικό Ναυτικό. Τα δύο δεξαμενόπλοια φέρονται να έπλεαν άδεια και να κατευθύνονταν προς το λιμάνι του Νοβοροσίσκ για φόρτωση τη στιγμή που δέχθηκαν το πλήγμα.

Σύμφωνα με τις ουκρανικές πηγές, και τα δύο πλοία υπέστησαν σοβαρές ζημιές και τέθηκαν «εκτός λειτουργίας». Στα δημοσιοποιημένα βίντεο φαίνεται η στιγμή της πρόσκρουσης των drones πάνω στα δεξαμενόπλοια.

Ο στρατηγικός στόχος του Κιέβου

Το Κίεβο υποστηρίζει ότι η επιχείρηση στοχεύει στην παρεμπόδιση των ρωσικών ροών πετρελαίου και στην αποδυνάμωση του μηχανισμού που επιτρέπει στη Μόσχα να συνεχίζει τις εξαγωγές της παρά τις διεθνείς κυρώσεις.

Η ενέργεια αυτή εντάσσεται στη σειρά επιχειρήσεων που έχει πραγματοποιήσει η Ουκρανία το τελευταίο διάστημα, με σκοπό να πλήξει υποδομές και μέσα μεταφοράς που υποστηρίζουν την πολεμική μηχανή της Ρωσίας.

