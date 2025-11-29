Ο Πάπας Λέων στο Μπλε Τζαμί: Μια επίσκεψη συμβολισμού και σεβασμού στην Κωνσταντινούπολη

Σε μια ιστορική κίνηση που υπογραμμίζει τη σημασία του διαθρησκευτικού διαλόγου, ο Πάπας Λέων επισκέφθηκε σήμερα το Μπλε Τζαμί της Κωνσταντινούπολης, κατά την τετραήμερη παραμονή του στην Τουρκία. Ο πρώτος Αμερικανός Πάπας ακολούθησε το πρωτόκολλο σεβασμού, αφαιρώντας τα παπούτσια του πριν εισέλθει στον χώρο λατρείας, χωρίς ωστόσο να προσευχηθεί.

Με μια ελαφριά υπόκλιση στην είσοδο, ο Ποντίφικας υποδέχθηκε χαμογελαστός την ξενάγηση από τον ιμάμη και τον μουφτή της Κωνσταντινούπολης. Η επίσκεψη διήρκεσε περίπου είκοσι λεπτά, με τον Πάπα να περπατά με λευκές κάλτσες στο εσωτερικό του τεμένους και να ανταλλάσσει σύντομα αστεία με τον Ασκίν Μουσά Τουντσά, κορυφαίο μουεζίνη του Μπλε Τζαμιού.

Ο Τουντσά αποκάλυψε στους δημοσιογράφους ότι ρώτησε τον Πάπα εάν επιθυμεί να προσευχηθεί, με τον Λέοντα να απαντά πως προτιμά απλώς να επισκεφθεί τον χώρο. Το Βατικανό, σε επίσημη ανακοίνωση, περιέγραψε την παρουσία του ως «επίσκεψη περισυλλογής, με βαθύ σεβασμό για τον χώρο και την πίστη όσων προσεύχονται εκεί».

Το Μπλε Τζαμί –επίσημα Τζαμί του Σουλτάνου Αχμέτ– αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα μνημεία της Οθωμανικής αρχιτεκτονικής. Χωρά έως 10.000 πιστούς και ξεχωρίζει για τις χιλιάδες μπλε κεραμικές πλάκες που του χάρισαν το παγκοσμίως γνωστό όνομα.

Η επίσκεψη του Πάπα Λέοντα δεν περιείχε τελετουργικό σκέλος, αλλά αποτέλεσε μια καθαρά συμβολική πράξη σεβασμού προς το Ισλάμ και την πολιτιστική κληρονομιά της Κωνσταντινούπολης – ένα ακόμη μήνυμα διαλόγου σε μια περίοδο που ο κόσμος τον έχει ανάγκη περισσότερο από ποτέ.

