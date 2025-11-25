Τραμπ: Είμαστε κοντά σε συμφωνία για την Ουκρανία – Σε ετοιμότητα το Κίεβο

Αισιόδοξος για την πορεία των διαπραγματεύσεων γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία εμφανίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι ΗΠΑ και Ουκρανία «πλησιάζουν πολύ κοντά» σε μια συμφωνία.

Μιλώντας από τον Κήπο με τα Ρόδα στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ ανέφερε:

«Δεν είναι εύκολο, αλλά νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Πιστεύω ότι πλησιάζουμε πολύ κοντά σε μια συμφωνία… Σημειώνουμε πρόοδο».

Ζελένσκι: «Η Ουκρανία είναι έτοιμη να προχωρήσει με το πλαίσιο της συμφωνίας»

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να προχωρήσει με το πλαίσιο της ειρηνευτικής συμφωνίας που βρίσκεται υπό συζήτηση με τις ΗΠΑ.

Όπως αναφέρει το πρακτορείο, επικαλούμενο κείμενο που έχει στη διάθεσή του, ο Ζελένσκι είπε στην «συμμαχία των προθύμων» ότι:

- Οποιαδήποτε απόφαση που αφορά την ασφάλεια της Ευρώπης πρέπει να περιλαμβάνει την Ευρώπη.

- Η Ουκρανία είναι έτοιμη να προχωρήσει με το πλαίσιο της συμφωνίας με Τραμπ και Ευρωπαίους εταίρους.

- Είναι διατεθειμένος να συζητήσει τα ευαίσθητα σημεία της συμφωνίας απευθείας με τον Τραμπ και ζητά την παρουσία των Ευρωπαίων ηγετών.

- Οι Ευρωπαίοι πρέπει να καταρτίσουν ένα ρεαλιστικό σχέδιο για ενδεχόμενη ανάπτυξη «δυνάμεων διαβεβαίωσης» στην Ουκρανία.

- Οι σύμμαχοι του Κιέβου οφείλουν να στηρίξουν την Ουκρανία όσο η Ρωσία δεν δείχνει διάθεση αποκλιμάκωσης.

