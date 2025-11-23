Σφοδρή επίθεση Τραμπ: Κατηγορεί την Ουκρανία για μηδενική ευγνωμοσύνη

Νέα ένταση στις αμερικανοουκρανικές σχέσεις προκάλεσε ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εξαπέλυσε ευθεία επίθεση κατά της «ηγεσίας» της Ουκρανίας, αμφισβητώντας ανοικτά τη στάση του Κιέβου απέναντι στις αμερικανικές πρωτοβουλίες.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε ότι η ουκρανική πλευρά δείχνει «μηδενική ευγνωμοσύνη» για τις αμερικανικές προσπάθειες, την ώρα που —όπως λέει— η Ευρώπη συνεχίζει να προμηθεύεται πετρέλαιο από τη Ρωσία. Η διατύπωση του Τραμπ, με τη λέξη «ηγεσία» σε εισαγωγικά, στοχοποιεί ευθέως τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Στην ανάρτησή του επανέλαβε παλαιότερους ισχυρισμούς, όπως ότι ο πόλεμος δεν θα είχε ξεκινήσει «αν ο ίδιος ήταν πρόεδρος», ενώ άσκησε εκ νέου κριτική στον Τζο Μπάιντεν. Η ρητορική θυμίζει την ατμόσφαιρα της επεισοδιακής συνάντησης που είχαν οι δύο ηγέτες στον Λευκό Οίκο νωρίτερα φέτος.

Συνομιλίες στη Γενεύη για το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ

Την ίδια στιγμή εξελίσσονται στη Γενεύη οι συζητήσεις γύρω από το ειρηνευτικό σχέδιο 28 σημείων που έχει παρουσιάσει η αμερικανική πλευρά. Ο επικεφαλής του γραφείου του Ζελένσκι, Αντρέι Γερμάκ, ανέφερε ότι στην πρώτη συνάντηση συμμετείχαν σύμβουλοι ασφαλείας από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και τη Γερμανία (Τζόναθαν Πάουελ, Εμανουέλ Μπον, Γκούντερ Σάουτερ).

Η επόμενη φάση των συζητήσεων αφορά την αμερικανική αποστολή, με τον Γερμάκ να δηλώνει ότι όλες οι πλευρές εργάζονται για μια «βιώσιμη και δίκαιη ειρήνη».

Ο Ζελένσκι, σε μήνυμά του στο Telegram, χαιρέτισε την ενεργοποίηση της διπλωματίας και τόνισε ότι «όλοι χρειαζόμαστε ένα θετικό αποτέλεσμα», ελπίζοντας πως οι συνομιλίες θα συμβάλουν ουσιαστικά στην πορεία προς τον τερματισμό του πολέμου.

Η ευρωπαϊκή αντιπρόταση

Σύμφωνα με ευρωπαϊκές πηγές που αναφέρθηκαν στο Sky News, οι Ευρωπαίοι έχουν διαμορφώσει δική τους πρόταση, η οποία περιλαμβάνει:

- κατάργηση των περιορισμών που προβλέπει το αμερικανικό σχέδιο για τον ουκρανικό στρατό,

- επιστροφή του ελέγχου του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια στο Κίεβο,

- διευθέτηση των εδαφικών ζητημάτων μετά την κατάπαυση πυρός.

Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν εκφράσει ανησυχία ότι οι ρυθμίσεις του σχεδίου Τραμπ θα άφηναν την Ουκρανία «ευάλωτη σε επιθέσεις», επισημαίνοντας παράλληλα ότι οποιεσδήποτε προβλέψεις που αγγίζουν το ΝΑΤΟ ή την ΕΕ απαιτούν τη δική τους έγκριση.

Ο Τραμπ, πάντως, ξεκαθάρισε ότι η πρότασή του δεν αποτελεί τελική μορφή και δήλωσε ότι ο Ζελένσκι «θα πρέπει» να την αποδεχθεί.

Το περιεχόμενο του σχεδίου των 28 σημείων

Η διαρροή του σχεδίου προκάλεσε έντονη αντίδραση σε Κίεβο και ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Μεταξύ των σημείων που προβλέπει:

- αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από περιοχές του ανατολικού Ντονέτσκ,

- de facto έλεγχο Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ από τη Ρωσία,

- διατήρηση της ρωσικής κατοχής στην Κριμαία,

- «πάγωμα» των συνόρων σε Χερσώνα και Ζαπορίζια,

- περιορισμούς στον ουκρανικό στρατό έως 600.000 προσωπικό,

- απαγόρευση ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ,

- μεταφορά ευρωπαϊκών μαχητικών στην Πολωνία αντί για την Ουκρανία,

- επανένταξη της Ρωσίας στην παγκόσμια οικονομία, με άρση κυρώσεων και πρόσκληση επιστροφής στη G7.

Συζητήσεις για επιπλέον εγγυήσεις ασφαλείας

Δημοσίευμα της Washington Post αναφέρει ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν:

- αύξηση ή κατάργηση του ανώτατου ορίου του ουκρανικού στρατεύματος,

- αποστολή πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία, υπό την προϋπόθεση επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας.

Στόχος είναι η ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας του Κιέβου μετά τον πόλεμο.

