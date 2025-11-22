Έντονη ανησυχία των Ευρωπαίων ηγετών για το σχέδιο Τράμπ: Tα σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν διά της βίας

Οι ηγέτες της Δύσης που συμμετέχουν στη σύνοδο της G20 στη Νότια Αφρική απέστειλαν σαφές μήνυμα προς την Ουάσινγκτον, σημειώνοντας ότι το αμερικανικό σχέδιο 28 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία μπορεί να αποτελέσει «βάση», αλλά χρειάζεται περαιτέρω επεξεργασία και τροποποιήσεις.

Την κοινή δήλωση συνυπέγραψαν οι ηγέτες του Καναδά, της Φινλανδίας, της Γαλλίας, της Ιρλανδίας, της Ιταλίας, της Ιαπωνίας, των Κάτω Χωρών, της Ισπανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γερμανίας και της Νορβηγίας, καθώς και δύο κορυφαίοι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο κείμενο της δήλωσης αναφέρεται με έμφαση ότι «τα σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν διά της βίας», ενώ εκφράζεται σοβαρή ανησυχία για τους περιορισμούς που προβλέπει το αμερικανικό σχέδιο στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις — περιορισμούς που, όπως σημειώνεται, θα μπορούσαν να αφήσουν την Ουκρανία εκτεθειμένη σε μελλοντική επίθεση.

Σύμφωνα με το SkyNews, οι Ευρωπαίοι ηγέτες υπενθυμίζουν ότι όσα αφορούν την ΕΕ και το ΝΑΤΟ δεν μπορούν να εφαρμοστούν χωρίς τη συναίνεση των κρατών-μελών, υπογραμμίζοντας πως οι επόμενες ημέρες θα είναι κρίσιμες καθώς συνεχίζεται ο συντονισμός με Ουάσινγκτον και Κίεβο.

Παρέμβαση Τουσκ: «Η Ρωσία δεν μπορεί να επιβάλει τους όρους της»

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, σχολίασε ότι απαιτείται συντονισμένη προσπάθεια και ξεκαθάρισε:

«Η Ρωσία δεν μπορεί να επιβάλει τους όρους της στην Ουκρανία και την Ευρώπη. Ό,τι αφορά την Πολωνία πρέπει να συμφωνείται με την πολωνική κυβέρνηση.»

Το πλήρες κείμενο της κοινής δήλωσης

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις:

- χαιρετίζουν τις προσπάθειες των ΗΠΑ για μια ειρηνική λύση,

- χαρακτηρίζουν το αμερικανικό σχέδιο ένα «προσχέδιο» που περιλαμβάνει σημαντικά στοιχεία αλλά χρειάζεται βελτιώσεις,

- υπογραμμίζουν ότι τα σύνορα δεν μπορούν να αναδιαμορφώνονται με στρατιωτική βία,

- προειδοποιούν ότι οι προτεινόμενοι περιορισμοί στην άμυνα της Ουκρανίας δημιουργούν κινδύνους για το μέλλον.

Τονίζουν επίσης ότι οποιαδήποτε αλλαγή σε θέματα που αγγίζουν την ΕΕ και το ΝΑΤΟ απαιτεί συναίνεση, ενώ επαναλαμβάνουν την προσήλωσή τους στη στήριξη της Ουκρανίας.

Το δίλημμα Ζελένσκι υπό την πίεση της διορίας Τραμπ

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είχε δηλώσει μία ημέρα πριν πως η χώρα του αντιμετωπίζει «μία από τις πιο δύσκολες στιγμές στην ιστορία της», καθώς το Κίεβο καλείται να απαντήσει σε ένα σχέδιο που —βάσει της εικόνας που έχει διαρρεύσει— θεωρείται ευνοϊκό προς τη Μόσχα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει ορίσει ως καταληκτική ημερομηνία την 27η Νοεμβρίου για να αποδεχθεί η Ουκρανία το σχέδιο, ενώ ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έφτασε στο σημείο να δηλώσει ότι μπορεί να αποτελέσει «βάση» για μία συμφωνία.

