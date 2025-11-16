Ιράν: Ενεργοποιεί επιχειρήσεις τεχνητής βροχής για να αντιμετωπίσει την ιστορική ξηρασία

Το Ιράν ξεκίνησε μέσα στο Σαββατοκύριακο νέες επιχειρήσεις τεχνητής ενίσχυσης βροχοπτώσεων, καθώς η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις πιο σοβαρές περιόδους ξηρασίας εδώ και πολλές δεκαετίες, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο IRNA, πραγματοποιήθηκε η πρώτη πτήση σποράς νεφών του φετινού υδρολογικού έτους (το οποίο ξεκινά τον Σεπτέμβριο) πάνω από τη λεκάνη της λίμνης Ούρμια. Η μεγαλύτερη λίμνη του Ιράν έχει συρρικνωθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας και της αύξησης των θερμοκρασιών.

Πέρα από την περιοχή της Ούρμια, σχεδιάζονται επιπλέον επιχειρήσεις στις επαρχίες Ανατολικού και Δυτικού Αζερμπαϊτζάν. Η Τεχεράνη είχε ανακοινώσει πέρυσι ότι ανέπτυξε δική της τεχνολογία για σπορά νεφών μέσω ειδικών αεροσκαφών.

Το ξηρότερο φθινόπωρο εδώ και μισό αιώνα

Η χώρα βιώνει «το πιο ξηρό φθινόπωρο των τελευταίων 50 ετών», σύμφωνα με την ιρανική μετεωρολογική υπηρεσία. Οι βροχοπτώσεις είναι μειωμένες κατά 89% σε σχέση με τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο, ενώ 15 από τις 31 επαρχίες δεν έχουν δει ούτε μία βροχόπτωση από την αρχή της σεζόν.

Τα επίπεδα νερού στους ταμιευτήρες έχουν βρεθεί σε ιστορικά χαμηλά, με αποτέλεσμα τις τελευταίες εβδομάδες να σημειώνονται προειδοποιήσεις για πιθανές ελλείψεις νερού σε μεγάλες πόλεις.

Τον Οκτώβριο, τοπικός αξιωματούχος στην Τεχεράνη έκανε λόγο για «σχεδόν πρωτοφανή» πτώση των βροχοπτώσεων εδώ και έναν αιώνα. Στο ίδιο κλίμα, ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν προειδοποίησε ότι, εάν δεν υπάρξει βελτίωση μέχρι το τέλος του έτους, η πρωτεύουσα θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ακόμη και σενάρια εκκένωσης. Αργότερα η κυβέρνηση διευκρίνισε ότι η δήλωση είχε στόχο να δείξει τη σοβαρότητα της κρίσης και όχι να ανακοινώσει συγκεκριμένο σχέδιο.

Από την ξηρασία στις ξαφνικές πλημμύρες

Παρά τη γενικευμένη ανομβρία, το IRNA ανέφερε χθες τοπικές βροχοπτώσεις σε δυτικές και βορειοδυτικές περιοχές. Σε πόλεις όπως η Αχβάζ, η Σουστάρ, η Σαλμά και η Ούρμια καταγράφηκαν ισχυρές μπόρες που προκάλεσαν τοπικές πλημμύρες, ενώ στα βουνά Αλμπόρζ σημειώθηκαν οι πρώτες χιονοπτώσεις της σεζόν.

Η αντίθεση μεταξύ εκτεταμένης ξηρασίας και ξαφνικών ισχυρών βροχών κάνει την κατάσταση ακόμη πιο δύσκολη, καθώς το έδαφος δεν μπορεί εύκολα να απορροφήσει μεγάλες ποσότητες νερού.

Σπορά νεφών: μια πρακτική που επεκτείνεται στην περιοχή

Το Ιράν δεν είναι η μόνη χώρα που εφαρμόζει τεχνητές μεθόδους ενίσχυσης βροχοπτώσεων. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα χρησιμοποιούν εδώ και χρόνια σπορά νεφών, προκειμένου να αντιμετωπίσουν την έλλειψη πόσιμου νερού και τις συνεχείς περιόδους ξηρασίας.

Με την κλιματική αλλαγή να καθιστά τα ακραία καιρικά φαινόμενα πιο συχνά και έντονα, τέτοιου είδους τεχνικές θεωρούνται πλέον κρίσιμο εργαλείο για χώρες που αντιμετωπίζουν σοβαρή υδρολογική πίεση.

