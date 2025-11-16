Ισραήλ: Έντονη αντιπαράθεση Νετανιάχου – ακροδεξιών για το σχέδιο ψηφίσματος του ΟΗΕ

Σοβαρούς τριγμούς προκαλεί στην κυβέρνηση Νετανιάχου το νέο σχέδιο ψηφίσματος που αναμένεται να τεθεί αύριο σε ψηφοφορία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και το οποίο κάνει για πρώτη φορά αναφορά σε «πορεία προς την παλαιστινιακή κρατική υπόσταση». Το κείμενο έχει τη στήριξη των ΗΠΑ και μουσουλμανικών χωρών, όμως έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στα ακροδεξιά κόμματα που στηρίζουν τον κυβερνητικό συνασπισμό.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έσπευσε να δηλώσει δημόσια ότι η θέση του κατά της δημιουργίας παλαιστινιακού κράτους «δεν έχει αλλάξει», απαντώντας ευθέως στη δυσαρέσκεια των Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ και Μπεζαλέλ Σμότριτς. Οι δύο υπουργοί ζήτησαν από τον Νετανιάχου να καταδικάσει το κείμενο του ΟΗΕ και τον προειδοποίησαν πως αν δεν το πράξει, η συμμετοχή τους στον συνασπισμό τίθεται σε αμφισβήτηση.

Ο Μπεν Γκβιρ μάλιστα απείλησε ανοιχτά με αποχώρηση από την κυβέρνηση, κίνηση που θα μπορούσε να ρίξει το κυβερνητικό σχήμα πολύ πριν την κανονική λήξη της θητείας του, τον Οκτώβριο του 2026.

Το σχέδιο Τραμπ και η ρήτρα που άναψε φωτιές

Το υπό διαπραγμάτευση ψήφισμα υιοθετεί το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, το οποίο προβλέπει μεταβατική διοίκηση τύπου «Συμβουλίου Ειρήνης», με στόχο την ανοικοδόμηση του παλαιστινιακού θύλακα και την οικονομική του σταθεροποίηση μετά την εκτεταμένη καταστροφή των προηγούμενων δύο ετών.

Το σημείο-κλειδί που εξόργισε τα ακροδεξιά κόμματα είναι η αναφορά ότι, εφόσον υπάρξουν μεταρρυθμίσεις στην Παλαιστινιακή Αρχή, «ενδέχεται να δημιουργηθούν συνθήκες για μια αξιόπιστη πορεία προς την παλαιστινιακή αυτοδιάθεση και κρατική υπόσταση».

Οι Σμότριτς και Μπεν Γκβιρ, που είχαν αντιταχθεί και στην εκεχειρία που μεσολάβησε τον Οκτώβριο με πρωτοβουλία Τραμπ, κατήγγειλαν το κείμενο ως απαράδεκτο και κάλεσαν τον πρωθυπουργό να το απορρίψει ευθέως.

Η απάντηση Νετανιάχου

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε:

«Η αντίθεσή μας σε ένα παλαιστινιακό κράτος σε οποιαδήποτε έδαφος δεν έχει αλλάξει. Η Γάζα θα αποστρατιωτικοποιηθεί και η Χαμάς θα αφοπλιστεί, είτε με τον εύκολο είτε με τον δύσκολο τρόπο. Δεν χρειάζομαι παρακινήσεις ή διαλέξεις από κανέναν».

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι είχε υιοθετήσει το σχέδιο Τραμπ κατά την επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο τον Σεπτέμβριο, ο Νετανιάχου μέχρι σήμερα δεν είχε τοποθετηθεί δημοσίως για το θέμα της παλαιστινιακής κρατικής υπόστασης. Αυτό έχει πυροδοτήσει κατηγορίες από τους ακροδεξιούς ότι κρατά «σιωπηλή στάση» για δύο μήνες.

Σκληρές αντιδράσεις και από Κατζ – Σάαρ

Με αναρτήσεις τους στην πλατφόρμα Χ, ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατζ και ο υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ δήλωσαν επίσης ότι αντιτίθενται κατηγορηματικά στην προοπτική παλαιστινιακού κράτους.

Το δίλημμα του πρωθυπουργού

Η κυβέρνηση βρίσκεται πλέον σε λεπτή ισορροπία. Η αποχώρηση ενός ή και των δύο ακροδεξιών κομμάτων θα μπορούσε να οδηγήσει άμεσα σε κατάρρευση του συνασπισμού.

Ο Σμότριτς κάλεσε τον Νετανιάχου «να μιλήσει ξεκάθαρα στον κόσμο» και να επαναλάβει ότι «δεν πρόκειται ποτέ να δημιουργηθεί παλαιστινιακό κράτος στα εδάφη της πατρίδας μας».

Το επόμενο 24ωρο είναι κρίσιμο, καθώς το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στον ΟΗΕ και η στάση που θα κρατήσει ο πρωθυπουργός ενδέχεται να καθορίσουν αν η κυβέρνηση θα συνεχίσει να υφίσταται ή αν το Ισραήλ θα οδηγηθεί σε πολιτική αστάθεια.

Διαβάστε ακόμα: Θρίλερ στη Δυτική Βιρτζίνια: Φορτηγό κρεμόταν στο κενό και ο οδηγός σώθηκε την τελευταία στιγμή