Στέψη Καρόλου: Το αμήχανο βλέμμα του πρίγκιπα Χάρι στον Γουίλιαμ

Στην τελετή στέψης του βασιλιά Καρόλου φάνηκε για άλλη μια φορά ότι ο πρίγκιπας Χάρι και ο πρίγκιπας Γουίλιαμ δεν έχουν πλέον και τις καλύτερες σχέσεις.

Τα δυο αδέλφια έγιναν από δυο χωριά μετά το βιβλίο του Χάρι, «Spare», στο οποίο ο δευτερότοκος γιος του βασιλιά Καρόλου… έσερνε τα εξ αμάξης στην βασιλική οικογένειά και τον αδελφό του. Από τότε η σχέση του πρίγκιπα Χάρι με τον Πρίγκιπα Γουίλιαμ έχει μπει στην… κατάψυξη και ο… πάγος που υπάρχει μεταξύ τους φάνηκε στην τελετή στέψης του πατέρα τους.

Ο πρίγκιπας Χάρι πάντως, κοιτούσε προς το μέρος του πρίγκιπα Γουίλιαμ στο Αββαείο του Γουέστμινστερ στην τελετή στέψης του βασιλιά Καρόλου. Το βλέμμα του όμως, έμοιαζε αμήχανο.

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ πάντως, δεν έριξε κάποιο βλέμμα στον αδελφό του. Βέβαια, λόγω των θέσεων που κάθονταν αυτό ήταν δύσκολο.

Prince Harry waits with members of the royal family after the coronation of his father King Charles III The Duke of Sussex was sat in the third row for the ceremony, two rows behind his brother Prince William https://t.co/6PqhNHnnBi pic.twitter.com/phUVWkab6O

Στην τρίτη σειρά

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ ήταν στην άκρη της πρώτης σειράς των καθισμάτων στο Αββαείο στην τελετή της στέψης του βασιλιά Καρόλου. Αντίθετα ο πρίγκιπας Χάρι είχε τοποθετηθεί στην τρίτη σειρά και προς τα μέσα, μακριά από τον αδελφό του.

Η τοποθέτησή του στην τρίτη σειρά ήταν φυσικά ένα… δείγμα της στάσης που έχει η βασιλική οικογένεια απέναντί του μετά το βιβλίο του.

Ο Πρίγκιπας Χάρι μάλιστα καθόταν δίπλα όχι σε κάποιο εξ αίματος συγγενή του, αλλά στον σύζυγο της πριγκίπισσας Βεατρίκης, Edoardo Mapelli Mozzi.

Όταν πάντως, μπήκε στο Αββαείο ήταν χαμογελαστός, αλλά αργότερα το χαμόγελό του άρχισε να χάνεται σιγά σιγά. Όταν πήγε να καθίσει στη θέση του έγνεψε αμήχανα στους άλλους καλεσμένους και κάθισε στη καρέκλα του.

Μόνος χωρίς την Μέγκαν

Ο πρίγκιπας Χάρι πήγε μόνος του στο Λονδίνο για την τελετή στέψης του πατέρα του, βασιλιά Καρόλου. Η επίσημη δικαιολογία ήταν πως η σύζυγός του, Μέγκαν Μαρκλ έπρεπε να μείνει στις ΗΠΑ για τα γενέθλια του παιδιού τους. Η ανεπίσημη ήταν φυσικά πως η Μέγκαν Μαρκλ θεωρείται ανεπιθύμητη από τη βασιλική οικογένεια.

Επίσης δεν πήγε στην παρουσίαση του βασιλιά Καρόλου στον κόσμο στο μπαλκόνι του παλατιού του Μπάκιγχαμ και έφυγε για τις ΗΠΑ για να προλάβει τα γενέθλια του παιδιού του.

Prince Harry Heads to Airport After Being Royally Frozen Out of #Coronation; #PrinceHarry’s status was ruthlessly emphasized at his father’s coronation, as he was seated in the third row with the disgraced #PrinceAndrew in Westminster Abbey, and forced to walk alone.#Coronation pic.twitter.com/6EIeM5wadg