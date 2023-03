Αμβούργο: Λουτρό αίματος σε συγκέντρωση Μαρτύρων του Ιεχωβά – Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή των πυροβολισμών

Η αστυνομία του Αμβούργου ανακοίνωσε ότι ο δράστης της επίθεσης στο κτίριο της εκδήλωσης των Μαρτύρων του Ιεχωβά στο Άλστερντορφ, στο βόρειο Αμβούργο, βρίσκεται πιθανότατα μεταξύ των νεκρών. Σύμφωνα με πληροφορίες της BILD, επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον οκτώ τραυματίστηκαν.

Οι κάτοικοι προειδοποιήθηκαν για «ακραίο κίνδυνο» μέσω της εφαρμογής προειδοποίησης καταστροφών.

«Βρήκαμε νεκρό άτομο σε κοινοτικό κέντρο στο Γκρος Μπόρστελ που υποθέτουμε ότι θα μπορούσε να είναι ο δράστης», αναφέρεται στην ανάρτηση της αστυνομίας στο Twitter και επισημαίνεται ότι οι έρευνες συνεχίζονται «προκειμένου να αποκλειστεί η πιθανότητα να εμπλέκονται άλλοι δράστες».

Η πρώτη ειδοποίηση έφθασε στην αστυνομία λίγο μετά τις 21:15 (τοπική ώρα· στις 22:15 ώρα Ελλάδας) και αφορούσε σε πληροφορίες για πυροβολισμούς σε κτίριο όπου βρισκόταν σε εξέλιξη εκδήλωση Μαρτύρων του Ιεχωβά. Αστυνομικοί που βρίσκονταν ήδη στην περιοχή έσπευσαν επιτόπου κι άκουσαν άλλον έναν πυροβολισμό καθώς προσέγγιζαν το κτίριο. Οι ίδιοι οι αστυνομικοί δεν πυροβόλησαν, διευκρινίστηκε.

Βίντεο – ντοκουμέντο: Η στιγμή των πυροβολισμώ

Σύμφωνα με την Bild, αρχικά εντοπίστηκαν έξι νεκροί· ο έβδομος βρέθηκε από τους αστυνομικούς στον δεύτερο όροφο, σε απόσταση από τα υπόλοιπα θύματα. «Δεν είναι ακόμα σαφές εάν πρόκειται για τον δράστη, ωστόσο δεν υπάρχουν στοιχεία για διαφυγή του δράστη ή των δραστών της επίθεσης», δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Η Lara Bauch, κάτοικος της περιοχής ανέφερε: «Υπήρξαν περίπου τέσσερις περίοδοι πυροβολισμών. Κατά τη διάρκεια αυτών των περιόδων, πολλές βολές ακούγονταν με διαφορά περίπου 20 δευτερολέπτων έως ένα λεπτό. Έπειτα κοίταξα πιο έξω από το παράθυρο και είδα ένα άτομο να τρέχει τρομοκρατημένος από το ισόγειο στον πρώτο όροφο στους Μάρτυρες του Ιεχωβά».

Ο δήμαρχος του Αμβούργου Peter Tschentscher έγραψε στο Twitter το βράδυ : «Οι αναφορές από το Alsterdorf/Groß Borstel είναι συγκλονιστικές. Τα θερμά μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εργάζονται αδιάκοπα για να εντοπίσουν τον ή τους δράστες και να διευκρινίσουν το ιστορικό».

Germany: #Hamburg, #Germany. Several people have been killed in a shooting in a Jehovah's Witnesses church in Hamburg, with the gunman believed to be among the dead found in the building, German police said. at least 7 people were killed And 24 people were injured pic.twitter.com/teCZoDpVc4