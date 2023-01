Casio, Renault και Πικέ απαντούν στη Σακίρα για το Αντάλλαξες μια Ferrari με ένα Twingo, ένα Rolex με ένα Casio

Casio και Renault απαντούν στη Σακίρα, μετά τις συγκρίσεις στο τραγούδι της για τον Πικέ.

«Η μπαταρίες μας αντέχουν περισσότερο από τη σχέση σου με τον Πικέ», απάντησε λογαριασμός της... Casio στην Σακίρα.

Η Σακίρα «πυροβολεί» τον πρώην σύντροφό της Ζεράρ Πικέ με τους στίχους του νέου της τραγουδιού. «Αντάλλαξες μια Φεράρι με ένα Twingo, έδωσες ένα Rolex για ένα Casio», λέει στον ποδοσφαιριστή που την απάτησε επανειλλημένα και πρόσφατα συνήψε σχέση με το 22χρονο μοντέλο του Instagram, Κλάρα Κία Μάρτι.

Το καινούργιο τραγούδι της Κολομβιανής ποπ σταρ ονομάζεται «Bzrp Music Sessions 53», αλλά δεν πρόκειται για το πρώτο, στο οποίο βάζει τον Πικέ στο στόχαστρο. Αμέσως μετά τον πολύκροτο χωρισμό της, η Σακίρα είχε κυκλοφορήσει το «Monotonia», στο οποίο τραγουδούσε: «Διπρόσωπος που δεν αντέχω, εγώ, που έβαλα τα χέρια μου στη φωτιά για σένα».

Η 45χρονη διεθνούς φήμης τραγουδίστρια συνεργάστηκε με τον παραγωγό Bizarrap στο ολοκαίνουριο κομμάτι, το οποίο κυκλοφόρησε στα ισπανικά την Τετάρτη.

Η Σακίρα και ο Ζεράρ Πικέ ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους ύστερα από 11 χρόνια σχέσης και έχοντας αποκτήσει δύο γιους, τον 9χρονο Μίλαν και τον 7χρονο Σάσα. Μετά τον χωρισμό τους, ο φωτογραφικός φακός κατέγραψε τον Πικέ να φιλάει παθιασμένα τη νέα του σύντροφο, και οι εικόνες δεν άργησαν πολύ να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

