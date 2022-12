Ουκρανία: Επίθεση ουκρανικών δυνάμεων στη Μελιτόπολη - Δυο νεκροί

Επίθεση από ουκρανικές δυνάμεις δέχθηκε η κατεχόμενη από τους Ρώσους Μελιτόπολη. Υπήρξαν δύο νεκροί. Ο ουκρανικός στρατός επιτέθηκε το βράσυ του Σαββάτου στην Μελιτόπολη, όπου σύμφωνα με την διορισμένη διοίκηση της Μόσχας, σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι και άλλοι δέκα τραυματίστηκαν.

Το πρακτορείο Reuters, πάντως, ανέφερε ότι δεν μπορεί να επαληθεύσει τις αναφορές για την επίθεση στην κατεχόμενη από τους Ρώσους πόλη και τους 2 νεκρούς. «Τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν δύο πυραύλους, αλλά τέσσερις πύραυλοι έπληξαν τους στόχους τους», δήλωσε στο Telegram ο Γεβγκένι Μπαλίτσκι, ο διορισμένος από τη Μόσχα κυβερνήτης του κατεχόμενου τμήματος της περιφέρειας Ζαπορίζια. Ανέφερε ότι πύραυλοι HIMARS έπληξαν χώρο εστίασης όπου υπήρχαν αρκετοί που δειπνούσαν.

Τι ανέφερε ο εξόριστος δήμαρχος

Ένας άλλος αξιωματούχος της φιλορωσικής διοίκησης, ο Βλαντίμιρ Ρογκόφ, δημοσίευσε βίντεο με ένα κτίριο που είχε τυλιχθεί στις φλόγες, υποστηρίζοντας πως είναι από την ουκρανική επίθεση στη Μελιτόπολη. Ο εξόριστος δήμαρχος της Μελιτόπολης, Ιβάν Φεντόροφ, ανέφερε στο Telegram πως χτυπήθηκε μια εκκλησία την οποία οι Ρώσοι είχαν μετατρέψει σε χώρο συγκέντρωσης.

Τα συστήματα πολλαπλής εκτόξευσης πυραύλων HIMARS θεωρούνται καθοριστικά στην αντεπίθεση που έχουν εξαπολύσει οι ουκρανικές δυνάμεις, πετυχαίνοντας με ακρίβεια θέσεις των Ρώσων εισβολέων.

Η ανακοίνωση των ΗΠΑ

Την Παρασκευή οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν πως στέλνουν στην Ουκρανία νέα στρατιωτική βοήθεια για να ενισχύσουν την αντιαεροπορική άμυνα της χώρας. Ο Ολεξίι Αρεστόβιτς, σύμβουλος του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαρακτήρισε στρατηγικής σημασίας τη Μελιτόπολη, ένα βιομηχανικό κέντρο που βρίσκεται υπό τον έλεγχο των ρωσικών δυνάμεων από τον περασμένο Μάρτιο.

«Όλη η στρατιωτική επιμελητεία που συνδέει τις ρωσικές δυνάμεις στο ανατολικό τμήμα της Χερσώνας μέχρι τα σύνορα κοντά στη Μαριούπολη περνά από εκεί», είπε ο Αρεστόβιτς σε βιντεοσκοπημένη συνέντευξη που δημοσιεύτηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Εάν πέσει η Μελιτόπολη, θα καταρρεύσει όλη η αμυντική γραμμή μέχρι τη Χερσώνα. Οι ουκρανικές δυνάμεις αποκτούν δίοδο προς την Κριμαία», συμπλήρωσε ο σύμβουλος του προέδρου της Ουκρανίας.

Ukrainian defenders struck a barracks of the Russian fascist invaders in Melitopol’ in temporarily-occupied Zaporizhzhya.



Local residents say about 200 rashists were roasted.



The wounded are taken immediately to temporarily-occupied Crimea as Melitopol’ hospitals are full. pic.twitter.com/I02uxirdZV