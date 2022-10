Μακελειό σε παιδικό σταθμό στην Ταϊλάνδη: Ο δράστης σκότωσε την σύζυγο και το παιδί του και αυτοκτόνησε – 34 οι νεκροί

Μακελειό σημειώθηκε σε παιδικό σταθμό σε επαρχία της βορειοανατολικής Ταϊλάνδης, καθώς ένοπλος άνοιξε πυρ και σκότωσε τουλάχιστον 34 ανθρώπους, ανάμεσά τους 22 παιδιά, όπως δήλωσε τοπικός αξιωματικός της αστυνομίας στο Reuters.

Σύμφωνα με υψηλόβαθμο αξιωματικό της τοπικής αστυνομίας που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο, μεταξύ των νεκρών περιλαμβάνονται τουλάχιστον 23 παιδιά, ηλικίας 2 έως 3 ετών.

Ο αξιωματικός της αστυνομίας δήλωσε στο Reuters ότι ο ένοπλος σκότωσε τη σύζυγο και το παιδί του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε, κατά τη διάρκεια του περιστατικού. Σύμφωνα με τον ίδιο, τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, ο δράστης είναι πρώην αστυνομικός, που είχε αποπεμφθεί από την υπηρεσία του για λόγους που σχετίζονται με ναρκωτικά.

Η επίθεση ξεκίνησε στις 12:30 τοπική ώρα (09:30 ώρα Ελλάδας) σε παιδικό σταθμό, πριν ο δράστης διαφύγει με αυτοκίνητο, χτυπώντας πολλούς πεζούς, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο συνταγματάρχης της αστυνομίας στην επαρχία Νονγκ Μπούα Λάμπου, Τζακαπάτ Βιτζιτραϊτάγια.

Περίπου 30 παιδιά βρίσκονταν στον παιδικό σταθμό, όταν ο ένοπλος εισήλθε στον χώρο περίπου την ώρα του μεσημεριανού γεύματος, δήλωσε η τοπική αξιωματούχος, Τζιπάντα Μπονσόμ, στο Reuters.

Ο άνδρας πυροβόλησε πρώτα τέσσερα ή πέντε μέλη του προσωπικού, μεταξύ των οποίων και μία δασκάλα που ήταν οκτώ μηνών έγκυος, δήλωσε η Τζιπάντα. «Στην αρχή, ο κόσμος νόμιζε ότι πρόκειται για βεγγαλικά», πρόσθεσε η ίδια.

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνονται σεντόνια να καλύπτουν τα πτώματα παιδιών που κείτονταν σε λίμνες αίματος στο κέντρο της πόλης Ουτάϊ Σαουάν, στην επαρχία Νονγκ Μπούα Λάμπου.



Ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης, Πραγιούτ Τσαν-ότσα, έκανε λόγο για ένα «σοκαριστικό» περιστατικό και εξέφρασε τα συλληπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων.



Το ποσοστό οπλοκατοχής στη Ταϊλάνδη είναι υψηλό συγκριτικά με κάποιες άλλες χώρες της περιοχής, και τα επίσημα στοιχεία δεν περιλαμβάνουν τον πολύ υψηλό αριθμό παράνομων όπλων.

Τα περιστατικά με πυρά, όπως το σημερινό, είναι σπάνια στη χώρα. Ωστόσο, το 2020 ένας στρατιώτης, εξοργισμένος με την αποτυχία μιας συμφωνίας για ακίνητα, σκότωσε τουλάχιστον 29 ανθρώπους και τραυμάτισε 57 σε μια επίθεση σε τέσσερις τοποθεσίες.

Mass #shooting at a #childcare centre in #Thailand’s northeastern province of Nong Bua Lam Phu. Initial reports indicate 38 people killed, mostly children.

Police have named a suspect, a 34-year Ex police officer.

He’s still on the run. #กราดยิง #กราดยิงหนองบัวลำภู pic.twitter.com/dfsfqebTUk