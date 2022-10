Bασιλισσα Ελισάβετ: Με 5 λέξεις οδήγησε Μέγκαν Μαρκλ και Χάρι στο Megxit

Όταν ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ αποφάσισαν να εγκαταλείψουν τη βασιλική οικογένεια, έγιναν κάποιες διαπραγματεύσεις για να τους εμποδίσουν.

Σε αυτές, συντάχθηκαν πέντε προτάσεις αλλά όλες απορρίφθηκαν από τη βασίλισσα Ελισάβετ Β', όπως υποστηρίζεται.

Οι επείγουσες συνομιλίες ξεκίνησαν καθώς ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ φέρεται να δήλωσαν ότι αισθάνονται «στριμωγμένοι και παρεξηγημένοι» στην οικογένεια, καθώς και «βαθιά δυστυχισμένοι».

Η κρίση - η οποία ξέσπασε μετά την ανακοίνωση σοκ του ζεύγους για το Megxit το 2020 - είδε «Την Εταιρεία» όπως είναι γνωστή η βρετανική βασιλική οικογένεια, να αναζητά μανιωδώς μια λύση για να σταματήσει τους Sussexes.



Μια σειρά συνομιλιών που ξεκίνησε μετά τη δήλωση της 9ης Ιανουαρίου - η οποία δεν είχε περάσει από την Αυτού Μεγαλειότητα - είδε τη Βασίλισσα να απαιτεί και τα τέσσερα νοικοκυριά να «συνεργαστούν με ρυθμό» για να βρεθεί μια λύση.

Οι κρίσιμες διαπραγματεύσεις περιγράφονται λεπτομερώς στο νέο βιβλίο: Courtiers: the Hidden Power Behind the Crown, του δημοσιογράφου των Times, Valentine Low. «Οι διαπραγματεύσεις για την αποχώρηση δεν επρόκειτο ποτέ να έχουν αίσιο τέλος», γράφει χαρακτηριστικά.

Όπως προκύπτει, φέρεται να εξετάστηκαν πέντε διαφορετικά σενάρια για να παραμείνουν οι Σάσεξ στη βασιλική οικογένεια με κάποια ιδιότητα. Ωστόσο, στο τέλος, η βασίλισσα Ελισάβετ είπε απλά σύμφωνα με τον Low: είστε μέσα ή είστε έξω.



Η βασίλισσα Ελισάβετ με τους Μέγκαν Μαρκλ, πρίγκιπα Χάρι, πρίγκιπα Γουίλιαμ και Κέιτ Μίντλετον

Οι προτάσεις που έπεσαν στο τραπέζι για Μέγκαν Μαρκλ-Χάρι και Megxit

Μία από τις προτάσεις στις συνομιλίες - οι οποίες ξεκίνησαν στο σπίτι του Καρόλου στο Λονδίνο, το Clarence House, τέσσερις ημέρες μετά τη δήλωση Megxit - πρότεινε το ζευγάρι να είναι περισσότερο μέσα παρά έξω.

Η πρόταση ήταν ο Χάρι και η Μέγκαν να περνούν τον περισσότερο χρόνο τους ως εργαζόμενα μέλη της βασιλικής οικογένειας. Αυτό συνέβη παρά το γεγονός ότι το ζευγάρι ορκίστηκε να αποχωρήσει ως «ανώτερα» μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Είναι σημαντικό ότι η πρόταση περιλάμβανε μια ζωτικής σημασίας ρήτρα ελευθερίας: να δίνεται στο ζευγάρι ένας μήνας το χρόνο για να κάνει τα δικά του πράγματα. Δεν είναι σαφές ποιος υπέβαλε την πρόταση.



Το δεύτερο σχέδιο για πρίγκιπα Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ

Ένα δεύτερο σχέδιο ήταν να επιτραπεί στο ζευγάρι να έχει έναν πιο αποστασιοποιημένο ρόλο.

Με επικεφαλής τον Clive Alderton, τον προσωπικό γραμματέα του βασιλιά Καρόλου και τους προσωπικούς και επικοινωνιακούς γραμματείς της βασίλισσας, τα νοικοκυριά του Κέιμπριτζ και του Σάσεξ έσπαγαν τα κεφάλια τους να βρουν μία λύση.

Τελικά πρότειναν ότι ο Δούκας και η Δούκισσα θα μπορούσαν να περνούν τον περισσότερο χρόνο τους ιδιωτικά, κάνοντας ό,τι ήθελαν. Το σχέδιο αντανακλούσε κάπως την επιθυμία της Μέγκαν και του Χάρι να κάνουν ένα βήμα πίσω.

Αλλά η προσφορά περιλάμβανε μια κρίσιμη προειδοποίηση: οι Sussex θα καλούνταν να κάνουν έναν επιλεγμένο αριθμό βασιλικών δραστηριοτήτων κάθε χρόνο.



Τα οικονομικά έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις του Ιανουαρίου του 2020, οι οποίες αργότερα έγιναν γνωστές ως Σύνοδος Κορυφής του Σάντριγχαμ.

Μέρος των επιθυμιών των Sussexes με το Megxit -όπως περιγράφεται στη δήλωσή τους- ήταν να «εργαστούν για να γίνουν οικονομικά ανεξάρτητοι».

Αλλά κατά τη διάρκεια των συζητήσεων για το μέλλον τους οι βοηθοί τους θεώρησαν ότι το ζευγάρι απλά δεν μπορούσε να είναι μέλη της βασιλικής οικογένειας - έστω και σε δευτερεύοντες ρόλους - ενώ παράλληλα διερευνούσαν εμπορικές ευκαιρίες.

Σύμφωνα με τον Low, οι διαπραγματευτές προειδοποίησαν τον Δούκα και τη Δούκισσα: «Δεν θα πρέπει να ενεργούν ή να λαμβάνουν αποφάσεις προκειμένου να αποκομίσουν οικονομικά ή άλλα υλικά οφέλη για τους ίδιους, την οικογένειά τους ή τους φίλους τους».

Οι Sussexes έχουν έκτοτε προχωρήσει στη διαμεσολάβηση για μεγαλοσυμφωνίες πολλών εκατομμυρίων δολαρίων με τους γίγαντες των μέσων ενημέρωσης Spotify και Netflix.

Οι Σάσεξ ήθελαν πλήρη ελευθερία

Το βιβλίο περιγράφει λεπτομερώς μια «θετική διάθεση» στις συνομιλίες, στις οποίες συμμετείχε ο Σάιμον Κέις, ο προσωπικός γραμματέας του πρίγκιπα Ουίλιαμ, ο οποίος είναι τώρα υπουργός. Ο Case έπαιξε ζωτικό ρόλο «μιλώντας και με τις δύο πλευρές», υποστήριξε μια πηγή.

Αλλά η επιθυμία των Σάσεξ να αποχωρήσουν πλήρως από τη βασιλική οικογένεια - όπως περιγράφηκε από το ζευγάρι πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων - δεν θεωρήθηκε από τους συνεργάτες ως απαραίτητη - πιστεύοντας ότι θα μπορούσε να βρεθεί μια συμφωνία.

Η Μέγκαν φέρεται να μην κλήθηκε στις συνομιλίες - αντίθετα φέρεται να ενημερώθηκε από τον πρίγκιπα Χάρι, ο οποίος είχε ταξιδέψει στο Sandringham στο Νόρφολκ για να ξεκαθαρίσει τα σχέδια.



Το τελεσίγραφο της βασίλισσας Ελισάβετ σε Μέγκαν και Χάρι

Ο Low γράφει ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας, τα πέντε σενάρια είχαν επεξεργαστεί - αλλά όλες οι λύσεις έπρεπε να αντανακλούν καλά στην «εταιρεία». Κεντρικό ρόλο στις συζητήσεις έπαιζε το πώς η απόφαση για τους Sussexes θα επηρέαζε τις μελλοντικές γενιές.

Ο βασιλικός συγγραφέας Low τόνισε πώς ο προσωπικός γραμματέας του Καρόλου Alderton υπογράμμισε τη σημασία της επίλυσης του διλήμματος Megxit για να βοηθηθούν άλλες οικογένειες. Αυτό ήταν ιδιαίτερα ζωτικής σημασίας για τις γενιές της βασιλικής οικογένειας που δεν ανήκαν στην άμεση γραμμή διαδοχής.

Δεν βρέθηκαν συμβιβασμοί μετά το τελεσίγραφο της Βασίλισσας, με τον Low να αποκαλύπτει: «Υπήρχε μια ξεκάθαρη άποψη: δεν μπορείς να είσαι μέσα και έξω».

Ο Χάρι και η Μέγκαν έχασαν όλα τα οφέλη που συνεπάγεται η ιδιότητα του μέλους της βασιλικής οικογένειας - από τίτλους μέχρι αστυνομική προστασία και σύντομα έφυγαν για τον Καναδά πριν μετακομίσουν στο Montecito της Καλιφόρνια.