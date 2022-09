Σκηνές από την ταινία επιστημονικής φαντασίας «Αρμαγεδδών» διαδραματίστηκαν στη NASA, η οποία έγραψε διαστημική ιστορία. Έφερε εις πέρας μια άκρως φιλόδοξη και απαιτητική άσκηση πλανητικής άμυνας, εμβολίζοντας εσκεμμένα έναν αστεροειδή με διαστημόπλοιο, προκειμένου να μεταβληθεί η πορεία του με τη δύναμη της κινητικής ενέργειας.

Η άσκηση στέφθηκε με επιτυχία και οι κραυγές χαράς και επιτυχίας στη NASA έκαναν τον γύρο του κόσμου. Η αποστολή DART, η πρώτη δοκιμή των επιστημόνων να αλλάξουν την πορεία αστεροειδούς με τη δύναμη της κινητικής ενέργειας, είναι πλέον γεγονός.

Η αποστολή DART («βέλος», στα αγγλικά, ακρώνυμο του όρου Double Asteroid Redirection Test) επέτρεψε στη NASA να κάνει πρόβα ώστε οι ειδικοί να είναι έτοιμοι στην περίπτωση που παρουσιαστεί ο κίνδυνος σύγκρουσης αστεροειδούς με τη Γη. Ωστόσο, για την ώρα επικρατεί συγκρατημένη αισιοδοξία στη NASA, καθώς θα χρειαστεί αναμονή ακόμα και εβδομάδων ώστε οι ειδικοί να επιβεβαιώσουν πως μετά την πρόσκρουση του διαστημοπλοίου στον αστεροειδή ο τελευταίος έχει όντως αλλάξει τροχιά.

Η στιγμή που το διαστημόπλοιο προσκρούει στον αστεροειδή

Το σκάφος-καμικάζι, λίγο μικρότερο από αυτοκίνητο, έπεσε με ταχύτητα η οποία ξεπερνούσε τα 20.000 χιλιόμετρα την ώρα πάνω στον αστεροειδή, την ώρα που προβλεπόταν (στις 02:14 ώρα Ελλάδας). Ομάδες της NASA, που βρίσκονταν στο κέντρο ελέγχου αποστολής στο Μέριλαντ, ξέσπασαν σε ζητωκραυγές τη στιγμή της πρόσκρουσης.

IMPACT SUCCESS! Watch from #DARTMIssion’s DRACO Camera, as the vending machine-sized spacecraft successfully collides with asteroid Dimorphos, which is the size of a football stadium and poses no threat to Earth. pic.twitter.com/7bXipPkjWD