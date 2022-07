Πολιτικό θρίλερ στην Ιταλία: Ο Ματαρέλα δεν έκανε δεκτή την παραίτηση Ντράγκι

Πολιτικό θρίλερ σε εξέλιξη στην Ιταλία, καθώς ο πρόεδρος της χώρας, Σέρτζιο Ματαρέλα, δεν έκανε αποδεκτή την παραίτηση του πρωθυπουργού, Μάριο Ντράγκι.

«Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν αποδέχτηκε την παραίτηση αυτή και κάλεσε τον Πρωθυπουργό να παρουσιαστεί στο Κοινοβούλιο για να προβεί σε ανακοινώσεις, ώστε να γίνει αξιολόγηση της κατάστασης που έχει προκύψει μετά τα αποτελέσματα της σημερινής συνεδρίασης στη Γερουσία της Δημοκρατίας», αναφέρει το προεδρικό μέγαρο της Ιταλίας.

Την ερχόμενη Τετάρτη, ο Ντράγκι θα παρέμβει στη Βουλή και στη Γερουσία και στη συνέχεια αναμένεται νέα ψήφος εμπιστοσύνης.

Ο Ντράγκι αποφάσισε να υποβάλει την παραίτησή του μετά από τη μη ψήφο εμπιστοσύνης στο πρόσωπό του από τη λέγκα των Πέντε Αστεριών, η οποία είναι ο κυβερνητικός του εταίρος.

Έτσι, παρά το γεγονός πως ο Μάριο Ντράγκι πήρε ψήφο εμπιστοσύνης, αποφάσισε να παραιτηθεί τονίζοντας πως ο συνασπισμός που κυβερνά δεν υπάρχει πλέον. Όπως ορίζει το πρωτόκολλο, υπέβαλε την παραίτησή του στον πρόεδρο της χώρας, ωστόσο ο Σέρτζιο Ματαρέλα δεν την έκανε δεκτή.

Σύμφωνα με τον ιταλικό και τον διεθνή Τύπο, ο Ματαρέλα ζήτησε από τον Ντράγκι να απευθυνθεί στο κοινοβούλιο τις επόμενες ώρες ώστε να αποφευχθεί η κρίση στη χώρα.

