Σίνζο Άμπε: Πέθανε από ακατάσχετη αιμορραγία - Ο δράστης και τα κίνητρα

Την τελευταία του πνοή, υποκύπτοντας στα τραύματά του, άφησε ο πρώην πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σίνζο Άμπε, ο οποίος δέχθηκε επίθεση κατά τη διάρκεια ομιλίας του.

Όπως ανακοίνωσε το νοσοκομείο στο οποίο είχε διακομιστεί ο Άμπε, ο πρώην πρωθυπουργός της Ιαπωνίας εισήχθη σε κατάσταση καρδιακής ανακοπής, φέροντας δύο βαθιά τραύματα. Άμεσα ξεκίνησε διαδικασία ανάνηψης, ωστόσο υπέκυψε στα τραύματά του λόγω ακατάσχετης αιμορραγίας.

Ένας γιατρός είπε πως ο Άμπε πέθανε από ακατάσχετη αιμορραγία από δύο βαθιά τραύματα, το ένα από τα οποία στη δεξιά πλευρά του λαιμού του. Όταν μάλιστα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, δεν είχε ζωτικές ενδείξεις.

Αξίζει να σημειωθεί πως πρόκειται για την πρώτη δολοφονία εν ενεργεία ή πρώην πρωθυπουργού στην Ιαπωνία από τη δεκαετία του 1930.

Σύμφωνα με την κρατική δημόσια τηλεόραση, NHK, που επικαλείται αξιωματούχους του LDP, «ο Σίνζο Άμπε, ο πρώην πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, ο οποίος δέχθηκε πυρά καθώς εκφωνούσε ομιλία του, πέθανε σε νοσοκομείο στην πόλη Kashihara, στην επαρχία Nara, όπου νοσηλευόταν. Ήταν 67 χρονών».

Η επίθεση κατά του Σίνζο Άμπε σημειώθηκε περίπου στις 11:30 (τοπική ώρα), ενώ εκφωνούσε προεκλογική ομιλία στη Νάρα. Δεχόμενος τα πυρά, κατέρρευσε αιμορραγώντας από το στήθος και τον λαιμό.

Άμεσα διακομίστηκε στο νοσοκομείο, με τον πρωθυπουργό της χώρας, Φουμίο Κισίντα, να ενημερώνει αρχικά ότι βρίσκεται «σε πολύ σοβαρή κατάσταση».

Ο Κισίντα χαρακτήρισε την επίθεση «βάρβαρη ενέργεια» που διαπράχθηκε «εν μέσω προεκλογικής εκστρατείας», τονίζοντας πως οι εκλογές είναι «το θεμέλιο της δημοκρατίας» και η αμαύρωσή τους «απόλυτα ασυγχώρητη».

O δράστης

Ο ύποπτος για την επίθεση κατά του Άμπε συνελήφθη λίγα λεπτά μετά τους πυροβολισμούς.

Το NHK μετέδωσε, επικαλούμενο πηγές προσκείμενες στην αστυνομία, ότι ο άνδρας ήταν δυσαρεστημένος μαζί του και αποφάσισε να τον σκοτώσει.

Δεν είναι σαφείς ακόμη τα κίνητρα του άνδρα, που κατονομάστηκε από την αστυνομία — ονομάζεται Τετσούγια Γιαμαγκάμι και είναι μόνιμος κάτοικος στη Νάρα.

Σύμφωνα με ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης της επίθεσης, ο οποίος τέθηκε υπό κράτηση αμέσως, είναι πρώην μέλος του ιαπωνικού Πολεμικού Ναυτικού και χρησιμοποίησε αυτοσχέδιο τουφέκι για την επίθεση.

Μάλιστα, σε έρευνα στο σπίτι του δράστη φέρεται να βρέθηκαν εκρηκτικά τα οποία εξετάζουν οι Αρχές.

New video shows attempted assassination on former Japanese Prime Minister Shinzo Abe



NOTE: Video not graphic, but viewer discretion is advised pic.twitter.com/7zsm4WSWrZ