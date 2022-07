Ιαπωνία: Ποιος ήταν ο πρώην πρωθυπουργός Σίνζο Άμπε που δολοφονήθηκε εν ψυχρώ

Παγκόσμιο σοκ με την εν ψυχρώ δολοφονία του πρώην πρωθυπουργού της Ιαπωνίας, Σίνζο Αμπε, τον οποίο πυροβόλησαν πισώπλατα κατά τη διάρκεια ομιλίας του.

Ο Σίνζο Άμπε ήταν πρόεδρος του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος και δύο φορές πρωθυπουργός της Ιαπωνίας από τις 26 Δεκεμβρίου 2012 ως τον Σεπτέμβριο του 2020 και νωρίτερα από το 2006 μέχρι το 2007.

Γεννήθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου του 1954 στην πόλη Ναγκάτο της περιφέρειας Γιαμαγκούτσι, αλλά σύντομα η οικογένειά του μετακόμισε στο Τόκιο. Η οικογένεια του Σίνζο Άμπε είχε σημαντική παρουσία στην πολιτική σκηνή της Ιαπωνίας. Ο παππούς του Καν Άμπε και ο πατέρας του Σίνταροου Άμπε υπήρξαν βουλευτές, ενώ η μητέρα του, Γιόκο Κίσι, ήταν κόρη του Πρωθυπουργού της Ιαπωνία Νομπουσούκε Κίσι.

Σπούδασε Πολιτική Επιστήμη στο ιδιωτικό Πανεπιστήμιο Σεϊκέι, απ’ όπου αποφοίτησε το 1977. Αργότερα εγκαταστάθηκε στην Αμερική όπου συνέχισε τις σπουδές του στις Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καλιφόρνιας.

Τον Απρίλιο του 1979 ξεκίνησε να δουλεύει για λογαριασμό της βιομηχανίας παραγωγής χάλυβα Kobe Steel. Το 1982 παραιτήθηκε και ακολούθησε μια καριέρα σε κυβερνητικές και κομματικές θέσεις, όπως εκτελεστικός γραμματέας του Υπουργού Εξωτερικών, ιδιαίτερος γραμματέας του προέδρου του Γενικού Συμβουλίου του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος, και ιδιαίτερος του γενικού γραμματέα του Κόμματος. Το 1993, μετά τον θάνατο του πατέρα του 2 χρόνια πριν, εκλέχθηκε για πρώτη φορά βουλευτής, στην περιφέρεια Γιαμαγκούτσι.

Ο Σίνζο Άμπε ήταν παντρεμένος με την Άκιε Ματσουζάκι από το 1987, χωρίς να έχουν αποκτήσει παιδιά.

Στις 20 Σεπτεμβρίου 2006, ο Άμπε εξελέγη Πρόεδρος του κυβερνώντος Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος (LDP). Ως αποτέλεσμα, διαδέχθηκε τον Γιουνισίρο Κοϊζούμι στην πρωθυπουργία στις 26 Σεπτεμβρίου 2006 και έγινε ο νεότερος Πρωθυπουργός της χώρας και ο πρώτος που γεννήθηκε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο . Με 339 ψήφους επί συνόλου 475 στην Κάτω Βουλή και 136 επί συνόλου 240 στην Άνω Βουλή, ο συντηρητικός Άμπε εξελέγη πανηγυρικά πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, διαδεχόμενος τον Κοϊζούμι.

Ο νέος Ιάπωνας πρωθυπουργός προχώρησε στη θεσμοθέτηση ενός νέου υπουργείου, με αρμοδιότητα τις διαπραγματεύσεις με τη Βόρειο Κορέα σχετικά με τις απαγωγές Ιαπώνων πολιτών στις δεκαετίες του 1970 και του 1980. Τον Ιανουάριο του 2007 όρκισε τον πρώτο μεταπολεμικό Υπουργό Άμυνας.

Υπέβαλε ξαφνικά την παραίτησή του στις 12 Σεπτεμβρίου 2007 έπειτα από τη συνεχιζόμενη πολιτική κρίση Διάδοχός του στην πρωθυπουργία εξελέγη στις 23 Σεπτεμβρίου 2007 ο Γιασούο Φουκούντα.

Μετά τη συντριπτική νίκη του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος στις εκλογές της 16ης Δεκεμβρίου 2012, έγινε εκ νέου πρωθυπουργός στις 26 Δεκεμβρίου. Ο κυβερνών συνασπισμός κατήγαγε νίκη και στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών της Γερουσίας, οι οποίες διεξήχθησαν στις 21 Ιουλίου 2013.

Ο Άμπε κέρδισε και τις πρόωρες γενικές εκλογές του 2014 και εξελέγη ξανά πρωθυπουργός το Δεκέμβριο του 2014. Το κόμμα του διατήρησε την πλειοψηφία των δύο τρίτων στην Κάτω Βουλή, μαζί με τον εταίρο του, το Νέο Κόμμα Κομέιτο.

Στις 24 Δεκεμβρίου 2014 ο Άμπε επανεξελέγη πρωθυπουργός για 3η φορά από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, με 328 ψήφος επί συνόλου 470 ψηφισάντων. Τον Σεπτέμβριο του 2015 επανεξελέγη στην ηγεσία του κόμματός του χωρίς αντίπαλο.

Έπειτα από τις πρόωρες γενικές εκλογές του 2017 στις 22 Οκτωβρίου, εν μέσω της κρίσης στη Βόρεια Κορέα, ο Σίνζο Άμπε διατήρησε τον αριθμό των εδρών για το κόμμα του στο κοινοβούλιο. Εξελέγη ξανά πρωθυπουργός (για 4η φορά) την 1η Νοεμβρίου 2017.

Στις 20 Σεπτεμβρίου 2018 ο Άμπε επανεξελέγη αρχηγός του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος, προαλείφοντας την μακροβιότερη πρωθυπουργία στην ιαπωνική ιστορία.

Τον Ιούλιο του 2019 το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα του Άμπε κέρδισε την πλειοψηφία στις εκλογές για την Βουλή των Συμβούλων.

Στις 28 Αυγούστου του 2020 ανακοίνωσε πως αποφάσισε να παραιτηθεί από τη θέση του πρωθυπουργού για λόγους υγείας. Ο Άμπε έπασχε από ελκώδη κολίτιδα, ενώ λίγες ημέρες πριν την ανακοίνωση του είχε επισκεφθεί το νοσοκομείο, δύο φορές σε διάστημα μιας εβδομάδας. Ο Άμπε παρέμεινε στη θέση μέχρι την εκλογή του αντικαταστάτη του από το κόμμα.

Ο αναπληρωτής καθηγητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Κιότο, Αντώνης Καραΐσκος μίλησε στην ΕΡΤ για τον Σίνζο Άμπε. Ο ίδιος έκανε λόγο για μεγάλη έκπληξη και θλίψη, δεδομένου ότι στην Ιαπωνία, όπως είπε, δεν υπάρχουν τέτοιες επιθέσεις και δεν γίνονται καν βίαιες διαδηλώσεις. «Πόσο μάλλον μια επίθεση με όπλο και μάλιστα κυνηγετικό», σημείωσε.

«Ήταν δημοφιλής γιατί μιλά για μια όμορφη Ιαπωνία, δυνατή στη διεθνή κοινότητα. Η ομιλία του αποφασίστηκε μόλις χθες να πραγματοποιηθεί. Μετάβη στη Νάρα, παλιά πρωτεύουσα της Ιαπωνίας για να στηρίξει έναν τοπικό υποψήφιο από το παλιό του κόμμα» ανέφερε.

Ερωτηθείς για την κατάσταση με την οπλοκατοχή στη χώρα, ο ίδιος τόνισε ότι η νομοθεσία είναι πολύ αυστηρή και δεν είναι δυνατό ο καθένας να προμηθευτεί ένα όπλο, αφού χρησιμοποιούνται σπάνια, ενώ χαρακτηριστικό παλαιότερων επιθέσεων είναι η χρήση αυτοκινήτων ή μαχαιριών.

«Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες το άτομο που έκανε την επίθεση είναι πρώην μέλος των Ιαπωνικών Δυνάμεων Αυτοάμυνας. Θυμίζουμε ότι η Ιαπωνία δεν έχει στρατό γιατί απαγορεύεται από το Σύνταγμά της. Φαίνεται ότι ανήκε στο Πολεμικό Ναυτικό κι από εκεί ίσως είχε κάποιες γνώσεις και πιθανόν να έφτιαξε το όπλο μόνος του», είπε ακόμη.

Πρόσθεσε δε, ότι η τελευταία τρομοκρατική επίθεση που είχε γίνει στη χώρα ήταν πριν από 30 σχεδόν χρόνια σε σταθμούς μετρό του Τόκιο, με πακέτα θανατηφόρου αερίου που εξερράγησαν.

«Γενικά ακόμα και το να σταλεί κάτι απειλητικό σε πολιτικό τέτοιου επιπέδου, είναι κάτι εξαιρετικά σπάνιο (…) Όταν διάβασα αρχικά την είδηση νόμιζα ότι δεν επρόκειτο για όπλο. Λέγεται δε, ότι είχε κατασκευαστεί το όπλο έτσι ώστε να μοιάζει με κάμερα για να μην γίνει αντιληπτός. Έχουμε μάθει ότι έχει συλληφθεί. Δεν γνωρίζουμε κάτι για τους λόγους που τον οδήγησαν στην επίθεση» είπε ακόμη.

Ο κ. Καραΐσκος έκανε γνωστό ότι το τελευταίο διάστημα το θύμα της επίθεσης είχε δεχθεί κριτική λόγω της διαχείρισης, επί των ημερών του, της πανδημίας, με αυστηρά μέτρα που πήρε. «Την τελευταία περίοδο της διακυβέρνησής του είχε αποφασίσει μόνος του χωρίς τους συμβούλους να διαθέσει μάσκες στους πολίτες, οι οποίες απεδείχθη ότι ήταν κακής ποιότητας», είπε μεταξύ άλλων.

Ο πρώην πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σίνζο Άμπε υπέκυψε σήμερα στα τραύματά του μερικές ώρες αφού πυροβολήθηκε ενώ έκανε προεκλογική εκστρατεία για τις βουλευτικές εκλογές, προκαλώντας σοκ σε μια χώρα στην οποία η πολιτική βία είναι κάτι σπάνιο και ο έλεγχος των όπλων αυστηρός.

Ένας άνδρας άνοιξε πυρ εναντίον του 67χρονου Άμπε από πίσω με ένα κατά τα φαινόμενα αυτοσχέδιο όπλο ενώ ο πρώην πρωθυπουργός εκφωνούσε ομιλία στη δυτική πόλη Νάρα, μετέδωσαν ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης.

