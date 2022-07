Φον ντερ Λάιεν: Η βάρβαρη και άνανδρη δολοφονία του Σίνζο Άμπε συγκλονίζει όλο τον κόσμο

Αυτή η βάρβαρη και άνανδρη δολοφονία του Σίνζο Άμπε συγκλονίζει όλο τον κόσμο, τονίζει η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε μήνυμά της.

Στην ανάρτησή της στο τουίτερ, προσθέτει: «Ένας υπέροχος άνθρωπος, μεγάλος δημοκράτης και υπέρμαχος της πολυμερούς παγκόσμιας τάξης έφυγε από τη ζωή. Θρηνώ με την οικογένειά του, τους φίλους του και όλο τον λαό της Ιαπωνίας».

A wonderful person, great democrat and champion of the multilateral world order has passed away.



I mourn with his family, his friends and all the people of Japan.



This brutal and cowardly murder of @AbeShinzo shocks the whole world. pic.twitter.com/ztSJnlDsi6