Αεροπλάνο της Emirates πετούσε για 14 ώρες με τρύπα στο πλάι

Πιλότοι και επιβάτες έψαχναν να δουν τι ήταν και μετά την αναγκαστική προσγείωση είδαν έκπληκτοι μια μεγάλη τρύπα στο πλάι του αεροσκάφους.Σε θρίλερ εξελίχθηκε μία πτήση της Emirates από το Ντουμπάι στην Αυστραλία, καθώς το αεροπλάνο ταξίδευε επί 14 ώρες έχοντας μία μεγάλη τρύπα στο πλάι.

Το Airbus A380 προσγειώθηκε στο Μπρίσμπεϊν την 1η Ιουλίου μετά από πτήση σχεδόν 14 ωρών. Στη διάρκεια αυτών των ωρών, οι πιλότοι επικοινώνησαν με τον Ελεγκτή Εναέριας Κυκλοφορίας αναφέροντας πως είχαν ένα ύποπτο ζήτημα να αντιμετωπίσουν.

Αρχικά, το πλήρωμα υποψιάστηκε ότι έσκασε κάποιο ελαστικό κατά την απογείωση στο Ντουμπάι, ενώ μαρτυρίες επιβατών αναφέρουν πως άκουσαν ένα μεγάλο κρότο λίγο μετά την απογείωση.

«Ακούστηκε ένας δυνατός κρότος και το ένιωσα και κάτω στο πάτωμα του αεροπλάνου» είπε επιβάτης στην Indepedent και πρόσθεσε: «Το πλήρωμα καμπίνας παρέμεινε ήρεμο, σταμάτησε την υπηρεσία φαγητού και πήρε τηλέφωνο και έλεγξε τα φτερά, τις μηχανές κτλ.».

Ένας άλλο επιβάτης ανέφερε πως το πλήρωμα τους διεμήνυσε ότι έπρεπε να προσγειωθούν σε διαφορετικό διάδρομο και να επιθεωρήσουν μηχανικοί το αεροσκάφος «για ύποπτο πρόβλημα στον εξοπλισμό προσγείωσης». Όταν όμως το αεροσκάφος προσγειώθηκε το ζήτημα έγινε γρήγορα… ξεκάθαρο.

Άπαντες είδαν μια μεγάλη τρύπα στην αριστερή πλευρά, συνειδητοποιώντας πως είχαν κάνει ταξίδι ωρών με την τρύπα στο αεροσκάφος.

Το αεροπλάνο παρέμεινε στο αεροδρόμιο του Μπρίσμπεϊν και δεν μπόρεσε να ξεκινήσει αμέσως για την πτήση της επιστροφής, αλλά η Emirates διαβεβαίωσε ότι η τρύπα δεν είχε επιφέρει σοβαρές επιπτώσεις.

Σε δήλωση του, που επικαλείται η «Independent», ένας εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρείας είπε: «Η πτήση μας EK430 που πετούσε την 1η Ιουλίου από το Ντουμπάι στο Μπρίσμπεϊν παρουσίασε τεχνικό σφάλμα. Ένα από τα 22 ελαστικά του αεροσκάφους έσπασε κατά τη διάρκεια της κρουαζιέρας, προκαλώντας ζημιά σε ένα μικρό τμήμα του αεροδυναμικό «φέρινγκ», το οποίο είναι το εξωτερικό πάνελ του αεροσκάφους.

Σε κανένα σημείο δεν υπήρξε κάποια επίπτωση στην άτρακτο, στο πλαίσιο ή τη δομή του αεροσκάφους. Το αεροπλάνο προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Μπρίσμπεϊν και όλοι οι επιβάτες αποβιβάστηκαν όπως είχε προγραμματιστεί με ασφάλεια. Το «φέρινγκ» έχει αντικατασταθεί πλήρως, ελεγχθεί και εκκαθαριστεί από μηχανικούς, την Airbus και όλες τις αρμόδιες αρχές. Η ασφάλεια των επιβατών και του πληρώματος ήταν πάντα η πρώτη μας προτεραιότητα».

