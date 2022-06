Σκάνδαλο στον βρετανικό στρατό: Aλεξιπτωτιστές σε βίντεο με όργιο μέσα σε στρατώνα

Εκατοντάδες Βρετανοί αλεξιπτωτιστές «κόπηκαν» από την ετήσια άσκηση του ΝΑΤΟ στα Βαλκάνια μετά την αποκάλυψη βίντεο από όργιο σε στρατώνα, όπως αναφέρουν βρετανικά ΜΜΕ.

Πιο συγκεκριμένα στη δημοσιότητα ήρθε βίντεο με οκτώ αλεξιπτωτιστές από την 16η Ταξιαρχία να συμμετέχουν σε όργιο με μια γυναίκα και πλήθος άλλων αλεξιπτωτιστών να παρακολουθούν.

Το όργιο φέρεται να έγινε στους στρατώνες Μερβίλ του Έσεξ, όπου πλέον βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα από την στρατιωτική αστυνομία, η οποία προς το παρόν δεν έχει διαπιστώσει διάπραξη αδικήματος.



Όπως αναφέρουν οι Times η γυναίκα είναι πολίτης και δεν ανήκει στο στράτευμα, ενώ διαπιστώθηκε ότι είχε μπει λαθραία στους στρατώνες έως και 31 φορές μέσα σε πέντε μήνες.

Σε επιστολή του προς τους ανωτέρους του, ο νέος αρχηγός του στρατού, στρατηγός σερ Πάτρικ Σάντερς, είπε ότι δεν ήταν διατεθειμένος να «διακινδυνεύσει την αποστολή ή τη φήμη του βρετανικού στρατού» στέλνοντας τους συγκεκριμένους αλεξιπτωτιστές στο εξωτερικό. Τέτοια συμπεριφορά είναι απαράδεκτη, διαβρωτική και επιζήμια για τη φήμη του στρατού».

Το περιστατικό ακολούθησε μια σειρά άλλων περιπτώσεων κακής συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια άσκησης στη Βόρεια Μακεδονία τον Μάιο, όταν έγινε αντιληπτό ότι μέλη της αποστολής κατηγορήθηκαν για «αντιεπαγγελματική συμπεριφορά» κατά τη διάρκεια της άσκησης, μαζί με στρατιώτες από άλλα τάγματα.

