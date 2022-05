Οι τηλεπαρουσιάστριες στον Αφγανιστάν αψηφούν την εντολή των Ταλιμπάν να καλύπτουν τα πρόσωπά τους

Oι τηλεπαρουσιάστριες στα μεγαλύτερα τηλεοπτικά δίκτυα στο Αφγανιστάν εμφανίστηκαν σήμερα στον αέρα έχοντας ακάλυπτα τα πρόσωπά τους αψηφώντας έτσι την εντολή των Ταλιμπάν να καλύπτουν τα πρόσωπά τους οι γυναίκες όταν βρίσκονται σε δημόσιο χώρο, όπως παρουσιάζεται σε άρθρο στο newsbeast.gr .

Taliban orders all women TV presenters in Afghanistan to cover their faces. 'They are afraid of educated women,' said one. https://t.co/UGiojqdrDW