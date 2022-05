Υλοποίησε τις απειλές η Ρωσία: Σταμάτησε την παροχή φυσικού αερίου στη Φινλανδία

Η ρωσική Gazprom σταμάτησε σήμερα τις εξαγωγές αερίου στη γειτονική Φινλανδία, ανέφερε η φινλανδική εταιρία διαχείρισης του συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου, στην πιο πρόσφατη κλιμάκωση μιας διαμάχης με δυτικές χώρες για τις πληρωμές της ενέργειας.

Η Gazprom Export απαίτησε από τις ευρωπαϊκές χώρες να πληρώνουν για τις προμήθειες ρωσικού αερίου σε ρούβλια, λόγω των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί για την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία, όμως η Φινλανδία αρνείται να το κάνει.



"Οι εισαγωγές αερίου μέσω του σημείου εισόδου Ιμάτρα σταμάτησαν", ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Gasgrid Finland, ενώ επιβεβαίωσε και η Gazprom.

Η Ιμάτρα είναι το σημείο εισόδου του ρωσικού αερίου στη Φινλανδία.

Η φινλανδική κρατική εταιρία αερίου Gasum δήλωσε χθες πως η Gazprom είχε προειδοποιήσει πως η ροή θα διακοπτόταν από τις 07:00 σήμερα το πρωί.

Η Gasum επιβεβαίωσε από την πλευρά της σήμερα πως η ροή έχει διακοπεί.

"Οι προμήθειες φυσικού αερίου στη Φινλανδία βάσει του συμβολαίου προμήθειας της Gasum έχουν διακοπεί", ανέφερε σε μια ανακοίνωση.

"Αρχής γενομένης από σήμερα, κατά τη διάρκεια της επικείμενης θερινής περιόδου, η Gasum θα παρέχει φυσικό αέριο στους πελάτες της από άλλες πηγές μέσω του αγωγού Balticconnector.

Ο Balticconnector συνδέει τη Φινλανδία με το δίκτυο αερίου της γειτονικής Εσθονίας.

Η πλειονότητα του αερίου που χρησιμοποιείται στη Φινλανδία προέρχεται από τη Ρωσία, όμως το αέριο αποτελεί μόνο περίπου το 5% της ετήσιας ενεργειακής κατανάλωσής της.

Πολλά ευρωπαϊκά συμβόλαια προμήθειας ενέργειας είναι σε ευρώ ή δολάρια και η Μόσχα σταμάτησε την παροχή αερίου στη Βουλγαρία και την Πολωνία τον περασμένο μήνα μετά την άρνησή τους να συμμορφωθούν με τους νέους όρους πληρωμής.

