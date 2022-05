Μιλγουόκι: Αποκαλύπτονται και άλλοι πυροβολισμοί με 17 τραυματίες

Πολεμική κατάσταση φαίνεται ότι επικράτησε έξω από το Fiserv Forum, μετά το τέλος του αγώνα των Μιλγουόκι Μπακς με τους Μπόστον Σέλτικς για τα play off του NBA, όπως αναφέρεται σε άρθρο στο newsit.gr .

Όπως έγινε γνωστό λίγες ώρες αργότερα υπήρξαν πυροβολισμοί με τρεις τραυματίες, έναν 30χρονο άνδρα, μία 29χρονη γυναίκα και μία 16χρονη κοπέλα.

Τα διεθνή ΜΜΕ, αλλά και στα social media, αποκαλύπτονται όμως πλέον και νέοι πυροβολισμοί, με τον αριθμό των τραυματιών να ανέρχεται σε τουλάχιστον 17 άτομα, ενώ γίνεται λόγος για σκηνές τρόμου σε όλες τις περιοχές στο Μιλγουόκι, όπου και είχε μαζευτεί κόσμος για να δει το παιχνίδι των “ελαφιών” του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

More shots heard from direction of Water and Juno. People running west along Juno back toward Fiserv. Police responding in direction of gunfire. This doesn’t bode well for the Deer District and downtown Milwaukee. tmj4 pic.twitter.com/LQqhjbkdC6