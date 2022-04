ΗΠΑ: Επιπλέον οικονομική βοήθεια στην Ουκρανία - Στέλνουν drones και βαρύ πυροβολικό

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι θα αποδεσμεύσουν επιπλέον οικονομική βοήθεια ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων για να στηρίξουν την Ουκρανία, ποσό που θα προστεθεί σε εκείνο (ύψους επίσης 500 εκατομμυρίων δολαρίων) που αποδέσμευσε τον Μάρτιο ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, σύμφωνα με έναν αξιωματούχο του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών.

Η υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Τζάνετ Γέλεν αναμένεται να ενημερώσει σήμερα τον πρωθυπουργό της Ουκρανίας Ντένις Σμίχαλ, κατά τη διάρκεια μιας κατ’ ιδίαν συνάντησης στην Ουάσιγκτον.

Αυτή η βοήθεια αναμένεται να επιτρέψει στην Ουκρανία να διατηρήσει τη λειτουργία της κυβέρνησης, κατανέμοντας, ιδίως, τους μισθούς και τις συντάξεις και να αποφύγει μια επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στην Ουκρανία, διευκρίνισε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Θα πρέπει να εγκριθεί από το Κογκρέσο, προτού εκταμιευθεί όσο το δυνατόν συντομότερα μπροστά στις επείγουσες ανάγκες.

Η Ουκρανία, στην οποία εισέβαλε η Ρωσία στις 24 Φεβρουαρίου, έχει υποστεί σοβαρές οικονομικές ζημίες, με πολλές καταστροφές υποδομών, επιχειρήσεις που έχουν κλείσει ή έχουν περιορισμένη δραστηριότητα. Η σύρραξη έχει επίσης επηρεάσει τον σημαντικό αγροτικό τομέα.

Ουκρανοί αξιωματούχοι ανέφεραν στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ότι υπάρχει ανάγκη ενός ποσού ύψους 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων τον μήνα, ώστε να συνεχιστεί η λειτουργία της οικονομίας της χώρας, δήλωσε χθες η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα.

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Γουάλι Αντεγιέμο αναμένεται επίσης να παραστεί σήμερα στη συνάντηση μεταξύ της Γέλεν και του Σμίχαλ, όπως και ο Ουκρανός υπουργός Οικονομικών Σέρχι Μαρτσένκο, ο οποίος μπόρεσε να συμμετάσχει χθες στη συνεδρίαση της G20, αν και η Ουκρανία δεν είναι μέλος της ομάδας των 20 ισχυρότερων οικονομιών του πλανήτη.

Μπάιντεν: Οι ΗΠΑ στέλνουν drones και βαρύ πυροβολικό

Ο Αμερικανός πρόεδρος, σε διάγγελμα του για τον πόλεμο στην Ουκρανία, είπε ότι οι ΗΠΑ προσφέρουν επιπλέον 800 εκατ. δολάρια. Αυτό το νέο πακέτο περιλαμβάνει βαρύ πυροβολικό, drones, πυροβόλα τύπου Howitzers και πυρομαχικά (οβίδες και 144.000 φυσίγγια). Ο Μπάιντεν τόνισε ότι αυτά τα όπλα «θα πάνε απευθείας στην πρώτη γραμμή της ελευθερίας».

Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ μοιράζονται αδιάκοπα πληροφορίες με την Ουκρανία, λέγοντας ότι είμαστε σε κρίσιμο σημείο καθώς η Ρωσία έχει στήσει το σκηνικό για την επόμενη φάση του πολέμου».

Τόνισε ότι μολονότι οι ΗΠΑ ανακοινώνουν πολλές λεπτομέρειες για τα όπλα που στέλνουν στην Ουκρανία, ορισμένα θα κρατηθούν μυστικά. Τροποποιώντας τη διάσημη ρήση του Θίοντορ Ρούσβελτ, είπε ότι οι ΗΠΑ «θα μιλούσαν χαμηλόφωνα και θα κουβαλούσαν ένα μεγάλο ακόντιο (Javelin)», μια αναφορά στο αντιαρματικό όπλο που ήταν αποτελεσματικό κατά των ρωσικών τεθωρακισμένων.

«Η μάχη του Κιέβου ήταν μία ιστορική νίκη για τους Ουκρανούς», είπε, συμπληρώνοντας ότι «τώρα πρέπει να επιταχύνουμε την παροχή βοήθειας».

«Οι ΗΠΑ θα δεχτούν έως και 100.000 Ουκρανούς πρόσφυγες στο πλαίσιο ενός νέου προγράμματος», ανακοίνωσε ο Μπάιντεν.

Η προσθήκη του νέου πακέτου φέρνει τη συνολική στρατιωτική βοήθεια των ΗΠΑ στην Ουκρανία σε πολύ περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια δολάρια.

