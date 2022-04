Ζελένσκι: Ο πόλεμος θα εξελιχθεί σε ατέλειωτη αιματοχυσία – Κανείς δεν σταματά τη Ρωσία εκτός από μια οπλισμένη Ουκρανία

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δημοσίευσε ένα νέο βίντεο στο οποίο προειδοποιεί ότι ο πόλεμος θα γίνει «ένα ατελείωτο λουτρό αίματος, που θα σκορπίσει δυστυχία, βάσανα και καταστροφή» χωρίς επιπλέον όπλα.

Μιλώντας στα αγγλικά, ο Ζελένσκι λέει ότι η Ουκρανία αμύνεται ενάντια στη Ρωσία «πολύ περισσότερο από ό,τι σχεδίαζαν οι εισβολείς».



Αλλά η Ρωσία έχει ακόμα την ικανότητα να επιτεθεί «όχι μόνο κατά της Ουκρανίας», αναφέρει ο Ζελένσκι, τονίζοντας: «Η Πολωνία, η Μολδαβία, η Ρουμανία και τα κράτη της Βαλτικής θα γίνουν οι επόμενοι στόχοι εάν πέσει η ελευθερία της Ουκρανίας».

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας επαναλαμβάνει το αίτημά του για περισσότερα όπλα ώστε να «σωθούν εκατομμύρια Ουκρανοί καθώς και εκατομμύρια Ευρωπαίοι», προσδιορίζοντας τι χρειάζεται για την άμυνα απέναντι στους Ρώσους εισβολείς: Βαρύ πυροβολικό, τεθωρακισμένα οχήματα, συστήματα αεράμυνας και μαχητικά αεροσκάφη.



Ο Ζελένσκι ολοκληρώνει το βίντεο λέγοντας:

«Η ελευθερία πρέπει να οπλιστεί καλύτερα από την τυραννία. Οι δυτικές χώρες έχουν τα πάντα για να το πραγματοποιήσουν. Η τελική νίκη επί της τυραννίας και ο αριθμός των ανθρώπων που θα σωθούν εξαρτάται από αυτές».

Without additional weaponry, this war will become an endless bloodbath, spreading misery, suffering, and destruction. Mariupol, Bucha, Kramatorsk – the list will be continued. Nobody will stop Russia except Ukraine with Heavy Weapons. #ArmUkraineNow pic.twitter.com/miSOL5zvuA