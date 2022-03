Συνομιλίες Ρωσίας - Ουκρανίας - Οι προτάσεις: Ο ρόλος της Κριμαίας και οι εγγυήτριες χώρες

Οι συνομιλίες υπήρξαν εποικοδομητικές ανέφερε ο επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας Βλαντιμίρ Μεντίνσκι, ενώ Ουκρανός διαπραγματευτής ανέφερε ότι είναι δυνατή η συνάντηση μεταξύ του Ουκρανού και του Ρώσου προέδρου.

Ο νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ρώσων και Ουκρανών στην Κωνσταντινούπολη, διήρκεσε περίπου τέσσερις ώρες με διαλείμματα, ενώ δεν είναι σαφές εάν οι συζητήσεις θα συνεχιστούν για δεύτερη μέρα.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις συνομιλίες, τονίζοντας ότι υπήρξε μια μικρή σύγκλιση στις διαπραγμάτευσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Παράλληλα, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου τόνισε πως κατά τη σημερινή διαδικασία καταγράφηκε η πιο σημαντική πρόοδος.

Ουκρανία: Υιοθέτηση ουδέτερου καθεστώτος με αντάλλαγμα εγγυήσεις ασφαλείας

Η Ουκρανία πρότεινε την υιοθέτηση ενός καθεστώτος ουδετερότητας με αντάλλαγμα εγγυήσεις ασφαλείας κατά τον τελευταίο γύρο των συνομιλιών με τη Ρωσία, γεγονός που σημαίνει ότι δεν θα ενταχθεί σε στρατιωτικές συμμαχίες ούτε θα φιλοξενήσει στρατιωτικές βάσεις, είπαν Oυκρανοί διαπραγματευτές.

Οι προτάσεις θα περιλαμβάνουν ακόμη μια 15ετή περίοδο διαβουλεύσεων για το καθεστώς της προσαρτημένης Κριμαίας και θα ισχύσουν μόνο αν υπάρξει πλήρης κατάπαυση του πυρός, είπαν οι διαπραγματευτές στους δημοσιογράφους στην Κωνσταντινούπολη.

Οι προτάσεις αυτές είναι οι πιο λεπτομερείς και σαφείς που έχει μέχρι στιγμής εκφράσει δημοσίως η Ουκρανία. Προβλέπουν επίσης εγγυήσεις ασφαλείας παρόμοιες με το΄Αρθρο 5 του ΝΑΤΟ, του άρθρου δηλαδή περί συλλογικής άμυνας.

Η Ρωσία θα μειώσει δραστικά τις επιθέσεις σε Κίεβο και Τσερνίχιβ

Abramovich is in the negotiation room and is directly involved in them.#Πολεμος_στην_Ουκρανια #ΠΟΛΕΜΟΣ_ΡΩΣΙΑΣ_ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ pic.twitter.com/BPVRDNoic2 — Советский (@dionisaros1974) March 29, 2022

Η Πολωνία, το Ισραήλ, η Τουρκία και ο Καναδάς θα μπορούσαν να συγκαταλέγονται στους εγγυητές ασφαλείας.

«Αν καταφέρουμε να εμπεδώσουμε αυτές τις βασικές διατάξεις, και για εμάς αυτό είναι το πιο θεμελιώδες, τότε η Ουκρανία θα είναι σε θέση να διορθώσει το σημερινό καθεστώς της ως χώρας που δεν ανήκει στο μπλοκ και ως μη πυρηνικό κράτος με την μορφή της μόνιμης ουδετερότητας», είπε ο διαπραγματευτής Ολεξάντερ Τσάλι.

«Δεν θα φιλοξενήσουμε ξένες στρατιωτικές βάσεις στο έδαφός μας, ούτε θα αναπτύξουμε στρατιωτικές δυνάμεις στο έδαφός μας και δεν θα ενταχθούμε σε στρατιωτικο-πολιτικές συμμαχίες», είπε ο ίδιος σε σχόλιά του που μεταδόθηκαν από την ουκρανική εθνική τηλεόραση.

«Οι στρατιωτικές ασκήσεις στο έδαφός μας θα πραγματοποιούνται με τη συναίνεση των εγγυητριών χωρών», πρόσθεσε ο ίδιος.

Δεν υπήρχε αρκετό υλικό στις παρούσες ουκρανικές προτάσεις που να εγγυάται μια συνάντηση ανάμεσα στον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, είπαν οι Ουκρανοί διαπραγματευτές προσθέτοντας ότι αναμένουν την απάντηση της Μόσχας.

Russian-Ukrainian talks in Istanbul ended, they went on for about 3 hours, - Turkish media. — ТРУХАEnglish (@TpyxaNews) March 29, 2022

Ποια είναι η πρόταση της Ουκρανίας;

Ειδικότερα, ο τούρκος δημοσιογράφος Ραγκίπ Σοϊλού μεταφέρει πληροφορίες για τις προτάσεις των Ουκρανών

1- Οι εγγυητές θα επέμβουν εάν η Ρωσία επιτεθεί μετά από τρεις ημέρες διαβουλεύσεων. Μπορεί να παρέχουν όπλα ή να επιβάλλουν ζώνη απαγόρευσης πτήσεων πάνω από την Ουκρανία

2- Σε αντάλλαγμα, η Ουκρανία γίνεται αδέσμευτο, μη πυρηνικό κράτος, χωρίς ξένες βάσεις αλλά μπορεί να ενταχθεί στην Ε.Ε.

What’s the Ukraine proposal?



1- Guarantors will intervene if Russia attacks after three days of consultations. They may provide arms, or impose a no-fly zone over Ukraine



2- In return, Ukraine becomes non-aligned, non-nuclear state, with no foreign bases but can join EU — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) March 29, 2022

3 – Ουκρανία και Ρωσία θα συζητήσουν το καθεστώς της Κριμαίας για τα επόμενα 15 χρόνια. Η Ουκρανία δεν θα χρησιμοποιήσει βία για να επιλύσει το ζήτημα

4- Πούτιν, Ζελένσκι θα συζητήσουν προσωπικά τη διαμάχη του Ντονμπάς.

Η Ρωσία λέει ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας δεν θα καλύπτουν την Κριμαία και το Ντονμπάς.

3 - Ukraine, Russia to discuss the status of Crimea for the next 15 years. Ukraine won’t use violence to resolve the issue



4- Putin, Zelensky will personally discuss Donbas dispute.



Russia says security guarantees won’t cover Crimea and Donbas — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) March 29, 2022

Πώς πρόκειται να επικυρωθεί;

5- Η Ουκρανία θα διεξαγάγει δημοψήφισμα για τη συμφωνία. Εάν ο κόσμος το εγκρίνει, τότε οι εγγυητές θα το περάσουν από τα μεμονωμένα κοινοβούλιά τους

How is it going to be ratified?



5- Ukraine will hold a referendum on the deal. If people approve it, then the guarantors will pass it through their individual parliaments — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) March 29, 2022

Ρωσία: Θα εξετάσουμε τις ουκρανικές προτάσεις – Εποικοδομητικές οι συνομιλίες με το Κίεβο



Η ρωσική αντιπροσωπεία έλαβε μια «ξεκάθαρα διατυπωμένη θέση και προτάσεις από την Ουκρανία», οι οποίες θα μελετηθούν και θα αναφερθούν στην ηγεσία της χώρας, τόνισε στους δημοσιογράφους ο επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας στην Κωνσταντινούπολη Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, μετά τις ρωσοουκρανικές συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη.

«Λάβαμε προτάσεις από την Ουκρανία προς εξέταση και μια σαφώς διατυπωμένη θέση», είπε o βοηθός του Ρώσου προέδρου. «Αυτές οι προτάσεις θα μελετηθούν στο άμεσο μέλλον, θα αναφερθούν στον πρόεδρο και θα δώσουμε απάντηση» τόνισε.

Ο Μεντίνσκι είπε ότι οι συνομιλίες ήταν «εποικοδομητικές» αναφέρει το πρακτορείο TASS.

O Ρώσος υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού νωρίτερα ανακοίνωσε ότι αποφάσισε «να μειώσει δραστικά» τη στρατιωτική της δραστηριότητα γύρω από το Κίεβο και το Τσερνίχιβ.

Ο πρώτος γύρος συνομιλιών μεταξύ των αντιπροσωπειών πραγματοποιήθηκε στην περιοχή Γκομέλ της Λευκορωσίας στις 28 Φεβρουαρίου και διήρκεσε πέντε ώρες. Αργότερα πραγματοποιήθηκαν δύο ακόμη κατ’ ιδίαν συναντήσεις και στη συνέχεια υπήρξαν κάποιες συναντήσεις μέσω Διαδικτύου.