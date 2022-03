Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Ρωσία θα μειώσει δραστικά τις επιθέσεις σε Κίεβο και Τσερνίχιβ

Οι συνομιλίες υπήρξαν εποικοδομητικές ανέφερε ο επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας Βλαντιμίρ Μεντίνσκι, μετά την ολοκλήρωση της συνάντηση μεταξύ Ουκρανών και Ρώσων διαπραγματευτών στην Τουρκία.

Μετά τις συνομιλίες μεταξύ ρωσικών και ουκρανικών διαπραγματευτικών ομάδων στην Κωνσταντινούπολη, η Μόσχα ανακοίνωσε μείωση στρατιωτικής δραστηριότητας σε πεδία των μαχών.

Συγκεκριμένα, η Ρωσία αποφάσισε να περικόψει δραστικά τη στρατιωτική της δραστηριότητα που επικεντρώνεται στο Κίεβο και το Τσερνίχιβ, δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας της Ρωσίας Αλεξάντερ Φομίν μετά τις συνομιλίες μεταξύ ρωσικών και ουκρανικών διαπραγματευτικών ομάδων στην Κωνσταντινούπολη.

Μάλιστα, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου δήλωσε ότι έγιναν θετικά βήματα στις συνομιλίες ανάμεσα σε Ουκρανούς και Ρώσους διαπραγματευτές με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Russia decides to significantly reduce its military activity in Kyiv and Chernihiv due to Ukraine - Russia diplomatic negotiations, Russian Defense Ministry says — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) March 29, 2022

Το SkyNews σημειώνει ότι λαμβάνοντας υπόψη τα σήματα που έρχονται από τη Μόσχα τις τελευταίες ημέρες, αυτό θα μπορούσε να αντιπροσωπεύει μια σημαντική εξέλιξη.

Ωστόσο, προηγούμενες ρωσικές δηλώσεις που μπορεί να προκάλεσαν αισιοδοξία σχετικά με την προοπτική κατάπαυσης του πυρός και επιτυχών ειρηνευτικών συνομιλιών αντιμετωπίστηκαν με προσοχή από τους ηγέτες στη Δύση, οι οποίοι είπαν ότι πρέπει να συνδυαστούν με ορατή αποκλιμάκωση στο έδαφος εάν πρόκειται να ληφθούν σοβαρά.

Russia’s deputy defense minister says Moscow has decided to “fundamentally cut back military activity in the direction of Kyiv and Chernigiv” in order to “increase mutual trust for future negotiations to agree and sign a peace deal with Ukraine.” pic.twitter.com/2qDYOzAzDp — max seddon (@maxseddon) March 29, 2022

Στην αρχή, πάντως, το κλίμα ήταν ψυχρό. Οι Ρώσοι και οι Ουκρανοί συνομιλητές δεν αντάλλαξαν ούτε καν μία χειραψία, δείγμα της επιφυλακτικότητας ή ακόμη και εχθρότητας, ανάμεσά τους, στις συνομιλίες που διήρκεσαν περίπου τέσσερις ώρες με κάποια διαλείμματα.

Νωρίτερα, ο Μιχαΐλο Ποντόλιακ, σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έγραψε στο Twitter ότι οι αντιπροσωπείες συζητούν «τους βασικούς όρους της διαπραγματευτικής διαδικασίας. Οι αντιπροσωπίες εργάζονται παράλληλα πάνω σε όλο το φάσμα των σημείων τριβής».

#Ukrainian delegation arrives for talks with #Russia in #Istanbul's Dolmabahce Palace.



Oligarch Roman #Abramovich, who acts as a mediator in the negotiations is also there. pic.twitter.com/qOP84FrOPS — NEXTA (@nexta_tv) March 29, 2022

Οι συνομιλίες μεταξύ των δύο αντιπροσωπειών διεξήχθησαν στο ανάκτορο Ντολμά Μπαχτσέ στην Κωνσταντινούπολη όπου η τουρκική προεδρία διαθέτει γραφείο.

Δεν είναι σαφές αν αυτές θα συνεχιστούν για μια δεύτερη ημέρα στην Κωνσταντινούπολη, αν προέκυψε κάποια προσέγγιση, ή αν υπήρξε ρήξη ανάμεσα στους απεσταλμένους των δύο εμπολέμων.

Ουκρανός διαπραγματευτής: Είναι δυνατή μια συνάντηση Ζελένσκι - Πούτιν

Ένας διαπραγματευτής της Ουκρανίας ανέφερε ότι είναι δυνατή η συνάντηση μεταξύ του Ουκρανού και του Ρώσου προέδρου μετά τις ειρηνευτικές συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη, σύμφωνα με το πρακτορείο Αnadolu