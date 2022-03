Ουκρανή δημοσιογράφος, 24 ετών, νεκρή στο Κίεβο

Μία 24χρονη Ουκρανή δημοσιογράφος, που εργαζόταν μαζί με τον Πιέρ Ζακρζέφσκι στο Fox News, σκοτώθηκε στα περίχωρα του Κιέβου τη Δευτέρα.

Η Ολεκσάνδρα Κουσνίνοβα εργαζόταν με το αμερικανικό τηλεοπτικό σταθμό καθ' όλη τη διάρκεια της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Η νεαρή γυναίκα περιγράφηκε ως «αστεία και ευγενική» από μία παραγωγό του Fox News που είχε συνεργαστεί μαζί της κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Η είδηση έρχεται αφού επιβεβαιώθηκε ότι ο εικονολήπτης του Fox News, Πιέρ Ζακρέβσκι, έπεσε νεκρός ενώ βρισκόταν σε ρεπορτάζ κοντά στο Κίεβο.

In yesterday's attack near Kyiv, we have lost a beautiful brave woman - Oleksandra Kuvshinova - Sasha. She loved music and she was funny and kind. she was 24 years old. She worked with our team for the past month and did a brilliant job.

