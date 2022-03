Πόλεμος στην Ουκρανία: Νεκρός ο εικονολήπτης του Fox News, Πιερ Ζακρζέφσκι

Ένας εικονολήπτης του αμερικανικού ειδησεογραφικού τηλεοπτικού δικτύου Fox News σκοτώθηκε στην Ουκρανία, λίγο έξω από το Κίεβο, ενώ έκανε ρεπορτάζ για τον πόλεμο με τη Ρωσία, ανέφερε το διεθνές τηλεοπτικό δίκτυο την Τρίτη.

Το Fox News επιβεβαίωσε ότι ο εικονολήπτης Πιέρ Ζακρέβσκι σκοτώθηκε χθες στην Ουκρανία όταν ένα όχημα στο οποίο ταξίδευε χτυπήθηκε από πυρά.

«Ο Πιερ ήταν ένας φωτογράφος εμπόλεμης ζώνης που κάλυψε σχεδόν κάθε διεθνή ιστορία για το FOX News από το Ιράκ μέχρι το Αφγανιστάν και τη Συρία κατά τη μακρόχρονη θητεία του μαζί μας», ανέφερε το δίκτυο σε επίσημη δήλωση. «Το πάθος και το ταλέντο του ως δημοσιογράφος ήταν απαράμιλλα», πρόσθεσε.

Ο εικονολήπτης ταξίδευε με τον Βρετανό συνάδελφό του Μπέντζαμιν Χαλ εκείνη την ώρα, σύμφωνα με το CNN.

Ο κ. Χολ τραυματίστηκε σοβαρά αφού χτυπήθηκε στα πόδια με σκάγια.

Ένα εσωτερικό σημείωμα αναφέρει: «Σήμερα είναι μια σπαρακτική μέρα για το Fox News Media και για όλους τους δημοσιογράφους που διακινδυνεύουν τη ζωή τους για να μεταδώσουν τις ειδήσεις».

Ο κ. Χολ παραμένει νοσηλευόμενος στην Ουκρανία.

