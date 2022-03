Ουκρανία: Αεροπορική επιδρομή στον πύργο τηλεόρασης της Ρίβνε - Εννέα νεκροί

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι εννέα τραυματίστηκαν σε αεροπορική επιδρομή σε πύργο τηλεόρασης στη Ρίβνε, σύμφωνα με τον κυβερνήτη Βιτάλι Κοβάλ.

Οι ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν τον τηλεοπτικό πύργο στο Ρίβνε νωρίς το πρωί της Δευτέρας, ενώ η επιχείρηση διάσωσης για τον εντοπισμό επιζώντων στα ερείπια συνεχίζεται.

«Υπάρχουν ακόμη άνθρωποι κάτω από τα χαλάσματα», ανέφερε ο ίδιος σε μια ανάρτηση στο διαδίκτυο.

Ο κυβερνήτης προέτρεψε τον κόσμο να διατηρήσει την ψυχραιμία του και να μην πανικοβληθεί.

Αύριο θα συνεχιστούν οι συνομιλίες Κιέβου - Μόσχας - Δραματικό μήνυμα Ζελένσκι, προειδοποιήσεις Ρωσίας

Rivne 14 March Air strike on the TV tower 9 people were killed and 9 others were injured pic.twitter.com/tfPjhrlez7

Ukraine’s TV towers deserve an award for engineering. This is Rivne in Western Ukraine between Kyiv and the Polish border. Putin keeps trying to knock them out. @IntEngineering https://t.co/tye3xX2RhM pic.twitter.com/JV0xIj6Mjo