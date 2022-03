Αύριο θα συνεχιστούν οι συνομιλίες Κιέβου - Μόσχας - Δραματικό μήνυμα Ζελένσκι, προειδοποιήσεις Ρωσίας

Την προσωρινή παύση των συνομιλιών μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας μέχρι την Τρίτη γνωστοποίησε ο Ουκρανός διαπραγματευτής Μικαίλο Ποντόλιακ

Έγινε τεχνική παύση στις διαπραγματεύσεις μέχρι αύριο. Για πρόσθετη εργασία στις υποομάδες εργασίας και διευκρίνιση επιμέρους ορισμών. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις... τόνισε μέσω Twitter o Μιχαΐλο Ποντολιάκ.

Έως στιγμής δεν είναι σαφές αν σημειώθηκε κάποια πρόοδος στις σημερινές διαπραγματεύσεις.

A technical pause has been taken in the negotiations until tomorrow. For additional work in the working subgroups and clarification of individual definitions. Negotiations continue...