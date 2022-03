Ουκρανία: Αεροπορική επιδρομή με νεκρούς στον πύργο τηλεόρασης της Ρίβνε

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι εννέα τραυματίστηκαν σε αεροπορική επιδρομή σε πύργο τηλεόρασης στη Ρίβνε, σύμφωνα με τον κυβερνήτη Βιτάλι Κοβάλ.

Οι ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν τον τηλεοπτικό πύργο στο Ρίβνε νωρίς το πρωί της Δευτέρας, ενώ η επιχείρηση διάσωσης για τον εντοπισμό επιζώντων στα ερείπια συνεχίζεται.

«Υπάρχουν ακόμη άνθρωποι κάτω από τα χαλάσματα», ανέφερε ο ίδιος σε μια ανάρτηση στο διαδίκτυο.

Ο κυβερνήτης προέτρεψε τον κόσμο να διατηρήσει την ψυχραιμία του και να μην πανικοβληθεί.

Αύριο θα συνεχιστούν οι συνομιλίες Κιέβου - Μόσχας - Δραματικό μήνυμα Ζελένσκι, προειδοποιήσεις Ρωσίας

Rivne

14 March

Air strike on the TV tower

9 people were killed and 9 others were injured pic.twitter.com/tfPjhrlez7 — Inna Sovsun (@InnaSovsun) March 14, 2022

Ukraine’s TV towers deserve an award for engineering. This is Rivne in Western Ukraine between Kyiv and the Polish border. Putin keeps trying to knock them out. @IntEngineering https://t.co/tye3xX2RhM pic.twitter.com/JV0xIj6Mjo — Stephen Inoue (@Riptide360) March 14, 2022

Σοκάρει η εκτεταμένη καταστροφή της Μαριούπολης

H Μαριούπολη δεν υπάρχει πια... Δρόμοι άδειοι, μια πόλη-φάντασμα που πριν από λίγες εβδομάδες φιλοξενούσε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους. Κτίρια έχουν μεταμορφωθεί σε άμορφες μάζες μετά τους ρωσικούς βομβαρδισμούς.

Την ίδια ώρα συγκλονίζει ένα βίντεο από drone στο οποίο αποτυπώνεται το μέγεθος της καταστροφής.

Dire scenes from Mariupol pic.twitter.com/cEit8Q6mEq — Oscar Jonsson (@OAJonsson) March 14, 2022

Αναφορές για εκρήξεις στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

Το Kyiv Independent μετέδωσε ότι Ρωσικά στρατεύματα έριξαν εκρηκτικά στον πυρηνικό σταθμό Ζαπορίζια.

Η κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας της Ουκρανίας, Energoatom, ανακοίνωσε ότι τα εκρηκτικά εξερράγησαν κοντά στον κύριο αντιδραστήρα του ουκρανικού εργοστασίου που ελέγχεται από τη Ρωσία και ότι αναμένονται περισσότερες εκρήξεις.

Energoatom: Russian troops blew up explosives at Zaporizhzhia nuclear plant.



Ukraine’s state-run nuclear energy company said on March 14 that the explosives had been blown up near the Russian-controlled Ukrainian plant’s main reactor and that further explosions are planned. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 14, 2022

Τρεις νεκρούς από βομβαρδισμούς στο Χάρκοβο και το Τσούχουγιφ ανακοίνωσε το Κίεβο

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλος ένας τραυματίστηκε σε βομβαρδισμούς του ρωσικού στρατού στο Χάρκοβο, στη βορειοανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσαν οι τοπικές εισαγγελικές αρχές.

Από τα πυρά του πυροβολικού «καταστράφηκε ένα κτήριο» ενώ ορισμένα άλλα υπέστησαν ζημιές, ανέφερε το γραφείο Τύπου της εισαγγελίας.

Σύμφωνα με αυτήν την πηγή, υπάρχουν δύο νεκροί και ένας τραυματίας, τα στοιχεία των οποίων δεν έχουν ακόμη εξακριβωθεί.

Λίγα λεπτά αργότερα, η εισαγγελία πρόσθεσε ότι ένας 15χρονος σκοτώθηκε από ρωσικό πλήγμα σε ένα κτίριο όπου φιλοξενούνται νέοι, στο Τσούχουγιφ, σε απόσταση 40 χιλιομέτρων νοτιοανατολικά του Χάρκοβο.

Καταγγελία για βομβαρδισμό του Ντονέτσκ από το Κίεβο: «Τουλάχιστον 23 οι νεκροί άμαχοι»

Η Μόσχα κατήγγειλε σήμερα ότι 23 άνθρωποι σκοτώθηκαν από έναν ουκρανικό πύραυλο στην πόλη Ντονέτσκ , που ελέγχεται από φιλορώσους αυτονομιστές αντάρτες στην ανατολική Ουκρανία κατηγορώντας το Κίεβο για ένα «έγκλημα πολέμου».

Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε η Ρωσική Ερευνητική Επιτροπή, «τουλάχιστον 23 άμαχοι (...) μεταξύ των οποίων παιδιά σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 18 άνθρωποι τραυματίστηκαν».

Ο εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Άμυνας Ιγκόρ Κονασένκοφ ανακοίνωσε τον θάνατο «20 ειρηνικών κατοίκων», προσθέτοντας ότι «28 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων παιδιά, τραυματίστηκαν σοβαρά και νοσηλεύονται».

Σύμφωνα με τον Κονασένκοφ, ο ουκρανικός στρατός εκτόξευσε έναν πύραυλο «Tochka-U» κατά κατοικημένης περιοχής στο Ντονέτσκ, μεγάλη βιομηχανική πόλη και αυτοαποκαλούμενη «πρωτεύουσα» του ομώνυμου φιλορωσικού αυτονομιστικού εδάφους.

Προηγούμενος απολογισμός, που δόθηκε το πρωί από το τοπικό «υπουργείο» Υγείας, έκανε λόγο για 16 νεκρούς και 23 τραυματίες.

«Η χρήση τέτοιων όπλων εναντίον μιας πόλης όπου δεν υπάρχει θέση βολής των ενόπλων δυνάμεων (...) αποτελεί ένα έγκλημα πολέμου», ανέφερε ο Κονασένκοφ σε ανακοίνωσή του.

Ο ουκρανικός στρατός διέψευσε κατηγορηματικά ότι εκτόξευσε πύραυλο κατά της πόλης. «Αυτός πρόκειται σίγουρα για έναν ρωσικό πύραυλο ή κάποιο άλλο είδος πυρομαχικών», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ουκρανικού στρατού Λεονίντ Ματιούκιν σε συνέντευξη Τύπου.

Ερωτηθείς για τις αναφορές για μια ουκρανική επίθεση στο Ντονέτσκ, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είπε ότι πρόκειται για μια τραγωδία.

Βίντεο που τράβηξε ένας φωτογράφος του Reuters στο κέντρο του Ντόνετσκ δείχνει κατεστραμμένα και καμένα οχήματα. Αρκετά πτώματα και ένα θραύσμα βλήματος με καπνό να αναδύεται από αυτό ήταν ορατά.

Κανένας απολογισμός δεν κατέστη εφικτό να επαληθευτεί από ανεξάρτητη πηγή ούτε από το Γαλλικό Πρακτορείο ούτε από το Reuters.

Στον λογαριασμό της στο Telegram, η πολιτοφυλακή άμυνας του Ντονέτσκ δημοσίευσε φωτογραφίες που δείχνουν ματωμένα πτώματα να κείτονται στον δρόμο εν μέσω ερειπίων, αλλά και ένα μικρό λεωφορείο με σπασμένα τα τζάμια.

Σύμφωνα με την πολιτοφυλακή άμυνας του Ντονέτσκ, η αντιαεροπορική άμυνα των αυτονομιστών αναχαίτισε έναν ουκρανικό πύραυλο “Totchka”, τα «συντρίμμια» του οποίου προκάλεσαν τα θύματα.

Ο επικεφαλής των αυτονομιστών του Ντονέτσκ, ο Ντενίς Πουσίλιν, δήλωσε στη ρωσική τηλεόραση ότι επρόκειτο για πύραυλο που περιείχε βόμβες διασποράς, οι οποίες όπως επιοσημαίνει το Γαλλικό πρακτορείο είναι απαγορευμένες στις περισσότερες χώρες, αλλά όχι στη Ρωσία και την Ουκρανία.

«Αν (ο πύραυλος) δεν είχε καταρριφθεί, θα υπήρχαν ακόμη περισσότερα θύματα», εκτίμησε ο Πουσίλιν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα θύματα ανέμεναν σε στάση λεωφορείου και άλλοι περιμένοντας να αγοράσουν εισιτήριο.

Η ρωσική τηλεόραση μετέδωσε εικόνες από ένα πορτοκαλί λεωφορείο που έχει υποστεί σοβαρές ζημιές, αλλά και από πολλά οχήματα που είχαν τυλιχθεί στις φλόγες.

Οι αυτονομιστές του Ντόνετσκ, που υποστηρίζονται στρατιωτικά από τη Μόσχα, βρίσκονται σε πόλεμο με το Κίεβο από το 2014 και τα στρατεύματά τους συμμετέχουν επί του παρόντος στη στρατιωτική επίθεση στην Ουκρανία.

Το κέντρο της πόλης του Ντόνετσκ έχει σε μεγάλο βαθμό γλιτώσει από τις μάχες, ειδικά από την έναρξη της σύγκρουσης στις 24 Φεβρουαρίου.