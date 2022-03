Νεκροί και τραυματίες από το χτύπημα στον πύργο τηλεπικοινωνιών στο Κίεβο

Ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε έναν τηλεοπτικό πύργο στο Κίεβο, διακόπτοντας πιθανώς το σήμα του, δήλωσε για τον βομβαρδισμό ένας σύμβουλος του ουκρανικού υπουργείου Εσωτερικών, ο Άντον Χερασένκο, σε ανάρτησή του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με ουκρανικά Μέσα ενημέρωσης, από την επίθεση αυτή σκοτώθηκαν πέντε άνθρωποι, ενώ άλλοι τόσοι τραυματίστηκαν.

JUST IN: Another video of the shelling of a TV tower in Kyiv, Ukraine.#Kyiv #Ukraine pic.twitter.com/iZ7ailZT1Q — WhiteMarch (@WhiteMarchINT) March 1, 2022

Και ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Ζελένσκι κάνει λόγο για 5 νεκρούς στην επίθεση στον Πύργο Τηλεπικοινωνιών στο Κίεβο. Στο μήνυμά του αναφέρει:

«Προς τον κόσμο: Ποιο το νόημα έχει να λέμε "ποτέ ξανά" για 80 χρόνια, αν ο κόσμος μένει σιωπηλός όταν πέφτει μια βόμβα στην ίδια τοποθεσία του Babyn Yar; Τουλάχιστον 5 νεκροί. Η ιστορία επαναλαμβάνεται…», έγραψε στο Twitter.

To the world: what is the point of saying «never again» for 80 years, if the world stays silent when a bomb drops on the same site of Babyn Yar? At least 5 killed. History repeating… — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 1, 2022

Το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών αποκάλεσε την Ρωσία βάρβαρη για την επίθεση στον πύργο που βρίσκεται κοντά σε μνημείο για τα θύματα του Μπάμπι Γιαρ, τόπος μιας από τις μεγαλύτερες σφαγές Εβραίων κατά τη διάρκεια του ναζιστικού Ολοκαυτώματος.

"Ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις επιτέθηκαν στον πύργο της τηλεόρασης, κοντά στο μνημείο για τα θύματα του Μπάμπι Γιαρ ανέφερε στο Twitter. "Οι Ρώσοι εγκληματίες δεν σταματούν σε τίποτα, συνεχίζοντας τη βαρβαρότητά τους. Ρωσία = βάρβαροι".

Νωρίτερα, λίγο μετά τις 17:20 το απόγευμα της Τρίτης, 01.03.2022, δυνατές εκρήξεις άρχισαν να ακούγονται στο Κίεβο .

Σύμφωνα με δημοσιεύματα ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις έπληξαν από αέρος την περιοχή γύρω από τον πύργο τηλεπικοινωνιών και τηλεόρασης στο Κίεβο.

Σύμφωνα με αναφορές, σταμάτησε η μετάδοση των ουκρανικών τηλεοπτικών καναλιών μετά τον βομβαρδισμό του πύργου τηλεπικοινωνιών και τηλεόρασης του Κιέβου.

Βίντεο-ντοκουμέντο που κάνει τον γύρο των social media τα τελευταία λεπτά δείχνει τον πύργο τηλεόρασης του Κιέβου να φλέγεται.

BREAKING: The 385 m Kyiv TV tower has been targeted by a Russian strike. pic.twitter.com/vU7HCqvjpr — Breaking Market News (@breakingmkts) March 1, 2022

#Ukraine 2 Russian rockets hit the area of TV tower in #Syrets #Kyiv #Kiev . At least 1 is now reported killed in the attack. pic.twitter.com/2kcwg5SkRy — ᕕ( ᐛ )ᕗ (@DesiPepe) March 1, 2022

Χάρκοβο: Οκτώ νεκροί και έξι τραυματίες σε αεροπορικό βομβαρδισμό





Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα το ρωσικό ΥΠΑΜ είχε προειδοποιήσει τους πολίτες που μένουν κοντά σε τεχνολογικές εγκαταστάσεις να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους

Απομακρυνθείτε, θα χρησιμοποιήσουμε όπλα υψηλής ακρίβειας, το μήνυμα της Ρωσίας προς το Κίεβο .

Η Ρωσία θα χτυπήσει το αρχηγείο των υπηρεσιών πληροφοριών του υπουργείου Άμυνας στο Κίεβο.

Τα πλήγματα έχουν στόχο να αποτρέψουν πληροφοριακές επιθέσεις στη Ρωσία, σύμφωνα με τα ρωσικά πρακτορεία, τα οποία επικαλείται το Reuters.

Σε δήλωση που εξέδωσαν το απόγευμα της Τρίτης, Ρώσοι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι οι δυνάμεις τους ετοιμάζονται να εξαπολύσουν «πλήγματα υψηλής ακρίβειας» εναντίον «τεχνολογικών κέντρων της Ουκρανικής Υπηρεσίας Ασφαλείας και του 72ου κύριου κέντρου PsyOps στο Κίεβο».

Η Μόσχα προειδοποίησε τους κατοίκους που ζουν κοντά σε πύργους επικοινωνιών κοντά στο αρχηγείο στο κέντρο του Κιέβου να εκκενώσουν τα σπίτια τους για τη δική τους ασφάλεια.

Σύμφωνα με το Russia Today, τις επόμενες ώρες αναμένεται να χτυπηθεί το αρχηγείο της υπηρεσίας ασφαλείας του Κιέβου, ενώ αναμένεται πλήγμα και κατά του «Κέντρου Πληροφοριών και Ψυχολογικών Επιχειρήσεων».

«Για τον τερματισμό των κυβερνοεπιθέσεων κατά της Ρωσίας, θα πραγματοποιηθούν πλήγματα με όπλα υψηλής ακρίβειας κατά τεχνολογικών υποδομών της SBU (υπηρεσία ασφαλείας) και του κύριου κέντρου της Μονάδας Ψυχολογικών Επιχειρήσεων στο Κίεβο. Καλούμε τους κατοίκους του Κιέβου που ζουν κοντά να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Άμυνας Ιγκόρ Κανασένκοφ.

