Ινδονησία: Εξερράγη και πάλι το ηφαίστειο Σεμέρου - Στους 22 οι νεκροί

Ενεργό ήταν πάλι και σήμερα το ηφαίστειο Σεμέρου της Ινδονησίας, εκτοξεύοντας σύννεφα καυτής στάχτης, δύο ήμερες μετά την ισχυρή του έκρηξη που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 22 άνθρωποι και δεκάδες να αγνοούνται.

Τα όρος Σεμέρου, το υψηλότερο στην Ιάβα, εξερράγη το Σάββατο, εκτοξεύοντας στον ουρανό τόνους στάχτης που στη συνέχεια κάλυψαν τα γύρω χωριά.



Σε εικόνες που τραβήχτηκαν από εναέρια μέσα φαίνονται στέγες να προεξέχουν από τη στάχτη, ενώ στο έδαφος, στρατιωτικοί, αστυνομικοί και πολίτες σκάβουν με τα χέρια τους για να ανασύρουν πτώματα.

Ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε σήμερα σε 22, ενώ 27 άνθρωποι αγνοούνται, σύμφωνα με την υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών της Ινδονησίας.

Το ηφαίστειο εξερράγη και πάλι σήμερα, όπως επιβεβαίωσε μέσω Twitter το Κέντρο Ηφαιστειολογίας και Αντιμετώπισης Γεωλογικών Κινδύνων της Ινδονησίας, προειδοποιώντας ότι η σεισμική δραστηριότητα θα συνεχιστεί.

The death toll following the eruption of Mount Semeru, the highest volcano on Indonesia’s most populated island, has risen to 13 with 7 people still missing https://t.co/RT740OmJGJ pic.twitter.com/JC3bdHzhbl