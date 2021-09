Γερμανία-εκλογές: Απίστευτη γκάφα του Λάσετ - Η κάμερα έδειξε τι ψήφισε

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει ο τρόπος με τον οποίο άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα ο υποψήφιος του CDU, Άρμιν Λάσετ, καθώς οι παρευρισκόμενοι μπορούσαν να δουν τι είχε ψηφίσει και οι φωτογράφοι απαθανάτισαν τη στιγμή.

Οι κανόνες για το απόρρητο της εκλογικής διαδικασίας προβλέπουν μεταξύ άλλων ότι οι ψηφοφόροι δεν επιτρέπεται να ψηφίσουν ανοιχτά.

Ο ψηφοφόρος πρέπει να διπλώσει το ψηφοδέλτιο «με τέτοιο τρόπο ώστε η ψήφος του να μην είναι αναγνωρίσιμη», αναφέρεται στην ιστοσελίδα του Ομοσπονδιακού Επιτρόπου Εκλογών.



Εάν το ψηφοδέλτιο είναι διακριτό, η εκλογική επιτροπή θα πρέπει να το απορρίψει ως άκυρο βάσει πρωτοκόλλου. Ωστόσο, η ψήφος του θα θεωρηθεί έγκυρη, ανακοίνωσε η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.

«Ένας εθνικά γνωστός πολιτικός ψήφισε το δικό του κόμμα, όπως ήταν αναμενόμενο. Δεν μπορεί λοιπόν να θεωρηθεί ότι επηρέασε άλλους ψηφοφόρους», ανακοίνωσε η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, διευκρινίζοντας ότι η συγκεκριμένη ψήφος δεν θα ακυρωθεί.

Πάντως, οι χρήστες του Twitter σχολίασαν αρνητικά το λάθος του επικεφαλής του CDU.

"Before leaving the polling booth the voter has to fold the ballot paper in such a way that the markings cannot be seen"



Conservative chancellor candidate @ArminLaschet voting at #btw21: pic.twitter.com/4gQSBJdA47