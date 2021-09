Εκλογές Γερμανία: Θρίλερ δείχνουν τα exit polls - Ισοπαλία στο 25%

Έκλεισαν πριν λίγο οι κάλπες για τις γερμανικές εκλογές 2021 (στις 19:00 ώρα Ελλάδος) και το πρώτο exit poll δείχνει θρίλερ με ισοπαλία στο 25%.

Στο πρώτο exit poll που μόλις έγινε γνωστό ο Ολαφ Σολτς συγκεντρώνει ποσοστό 25%, ποσοστό που έχει και ο ο Αρμιν Λάσετ!

Επομένως όπως όλα δείχνουν πάμε σε ισοπαλία 25%!

Σύμφωνα με το exit poll του πρώτου δικτύου της γερμανικής κρατικής τηλεόρασης, ΑRD

SPD (Όλαφ Σολτς) 25%

CDU / CSU (Άρμιν Λάσετ) 25%

Πράσινοι (Αναλένα Μπέρμποκ) 15%

FDP (Φιλελεύθεροι) 11%

Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) 11%

Αριστερό Κόμμα (Die Linke) 5%

