Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν πήραν τον έλεγχο του προεδρικού μεγάρου - Συγκρούσεις και τραυματίες

Ανεξέλεγκτη είναι η κατάσταση στο Αφγανιστάν. Ο πρόεδρος Ασφάρ Γάνι εγκατέλειψε τη χώρα, σύμφωνα με ανώτερους διοικητές των Ταλιμπάν που βρίσκονται στην Καμπούλ.

Οι Ταλιμπάν πήραν τον έλεγχο του προεδρικού μεγάρου στο Αφγανιστάν, δήλωσαν σήμερα δύο ανώτεροι διοικητές των Ταλιμπάν που βρίσκονται στην Καμπούλ, αφότου ο πρόεδρος Ασφάρ Γάνι εγκατέλειψε τη χώρα.

Δεν υπάρχει επιβεβαίωση από την αφγανική κυβέρνηση σε σχέση με τον ισχυρισμό των Ταλιμπάν.

