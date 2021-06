Μια 45χρονη Λονδρέζα αφηγείται τις περιπέτειές της ως ιδιωτική αεροσυνοδός για πλούσιους και διάσημους, εμπειρίες που περιλαμβάνουν πολλά και διάφορα.

Μεταξύ αυτών, όταν αναγκάστηκε να κοιμηθεί με το αφεντικό της ή όταν έπρεπε να προσέξει ένα πολύ κακομαθημένο κατοικίδιο: ένα πουλί.

Οι αποκαλύψεις μιας αεροσυνοδού που εργάστηκε για πλούσιους



«Above and Beyond: Secrets of a Private Flight Attendant» λέγεται το βιβλίο που έγραψε η αεροσυνοδός, στο οποίο υπογράφει με το καλλιτεχνικό όνομα Saskia Swann.

Εκεί αποκαλύπτει σε έναν δημοσιογράφο πως αποδέχτηκε μια θέση εργασίας ως αεροσυνοδός σε ιδιωτικά τζετ, ώστε να μπορεί να αποπληρώνει τα χρέη της και να βάλει σε νέα τροχιά τη ζωή της.

Κέρδιζε πάνω από 100 δολάρια τη μέρα από τα πουρμπουάρ των πελατών της, εκτός μισθού και άλλων δώρων. Έξι χρόνια πέρασε στη βιομηχανία του πλούτου και έχει δουλέψει για Σαουδάραβες πρίγκιπες, Ρώσους ολιγάρχες και Γερμανούς εκατομμυριούχους.

Ένας Ρώσος δισεκατομμυριούχος, «γνωστός γυναικάς», όπως λέει, περίμενε πολλά περισσότερα από την προσωπική αεροσυνοδό του, γράφει η Swann, η οποία ενέδωσε στις πιέσεις του και διατήρησε ερωτικό δεσμό 3 ετών μαζί του.

Όταν δεν έκανε σεξ με το αφεντικό, την έβαζε να προσέχει τη γυναίκα και την ερωμένη του, ώστε να κρύβει τη μία από την άλλη.

Μετά τον Pώσο ολιγάρχη, ήρθε ο άραβας πρίγκιπας, ο οποίος ήθελε την αεροσυνοδό του να μένει στο παλάτι του στην Τζέντα.

Εκεί την πλήρωνε «πλουσιοπάροχα για να παρέχω σεξουαλικές υπηρεσίες σε αυτόν και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας. Βάζει τα κορίτσια να κάνουν τεστ για AIDS κάθε μήνα, προφανώς», παρατηρεί.

Ο Γερμανός κροίσος την έβαζε να προσέχει τον πολύ κακομαθημένο παπαγάλο του. «Ο Felix είχε τη δική του θέση στο κάθισμα, ώστε να μπορεί να φτάνει το τραπέζι για το φαγητό του».

Ο παπαγάλος ζητούσε διαρκώς τις λιχουδιές της αρεσκείας του και εκείνη ήταν υποχρεωμένη να υπακούει στις επιθυμίες του…