Η κυβέρνηση Μπάιντεν ενέκρινε συμφωνία για πώληση οπλισμού στο Ισραήλ - Έξαλλος ο Ερντογάν

Και ενώ οι εχθροπαξίες στη Μέση Ανατολή εισέρχονται στη δεύτερη εβδομάδα, και με τις εκκλήσεις για να ανακωχή να πληθαίνουν ,η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν ενέκρινε την πιθανή πώληση κατευθυνόμενων όπλων ακριβείας, ύψους 735 εκατομμυρίων δολαρίων, στο Ισραήλ.

Κοινοβουλευτικές πηγές ανέφεραν ότι δεν αναμένεται το Κογκρέσο να αντιταχθεί στη συμφωνία, παρά τις συγκρούσεις μεταξύ του Ισραήλ και των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας.

Τρεις βοηθοί Αμερικανών κοινοβουλευτικών είπαν ότι το Κογκρέσο ενημερώθηκε επισήμως για την πρόθεση πώλησης των όπλων αυτών στις 5 Μαΐου, όπως συνηθίζεται πριν να δοθεί η τελική έγκριση σε τέτοιες συμφωνίες.

Την πώληση αποκάλυψε πρώτη η εφημερίδα Washington Post.

Το Κογκρέσο γνώριζε για τη σχεδιαζόμενη πώληση από τον Απρίλιο και ενημερώθηκε επισήμως στις 5 Μαΐου. Με βάση την αμερικανική νομοθεσία, μετά την επίσημη ενημέρωση ξεκινά μια περίοδος 15 ημερών κατά την οποία το Κογκρέσο έχει το δικαίωμα να εναντιωθεί στην πώληση, κάτι που δεν αναμένεται να γίνει στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Η πώληση των βομβών JDAM της εταιρείας Boeing Co είχε θεωρηθεί υπόθεση ρουτίνας εκείνη την περίοδο, πριν ξεκινήσουν, την περασμένη εβδομάδα, οι σφοδρότερες συγκρούσεις των τελευταίων ετών στη Μέση Ανατολή. Οι Δημοκρατικοί και οι Ρεπουμπλικάνοι επικεφαλής των Επιτροπών Εξωτερικών Υποθέσεων του Κογκρέσου, οι οποίες εξετάζουν τέτοιου είδους συμφωνίες, δεν έφεραν αντιρρήσεις.

Ένας εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, από τον οποίο ζητήθηκε ένα σχόλιο, είπε ότι η ομοσπονδιακή νομοθεσία δεν επιτρέπει να σχολιάζει ή να επιβεβαιώνει λεπτομέρειες που αφορούν συμφωνίες όπως αυτή που αφορά τα συστήματα JDAM. «Παραμένουμε βαθύτατα ανήσυχοι για τη βία και εργαζόμαστε για την επίτευξη μιας βιώσιμης ηρεμίας», πρόσθεσε.

Ερντογάν κατά Μπάιντεν: «Έχεις βαμμένα τα χέρια σου με αίμα»

Την εξέλιξη σχολίασε ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κάνοντας επίθεση στον Τζο Μπάιντεν και κατηγορώντας τον ότι «έχει τα χέρια του βαμμένα με αίμα».

Ο Ερντογάν καταδίκασε την απόφαση των ΗΠΑ για πώληση οπλικών συστημάτων στο Ισραήλ και ανέφερε ότι από τη μια ο Αμερικανός πρόεδρος αναγνωρίζει τη γενοκτονία των Αρμενίων από την άλλη στηρίζει αυτούς που δολοφονούν ανθρώπους στη Γάζα.

«Σήμερα είδαμε την υπογραφή του Μπάιντεν σε μια σοβαρή συμφωνία για παροχή όπλων στο Ισραήλ. (…) Κύριε Μπάιντεν πήρες το μέρος των Αρμενίων στην αποκαλούμενη “Γενοκτονία”. Τώρα δυστυχώς γράφεις ιστορία με τα αιματοβαμμένα χέρια σου, υποστηρίζοντας το Ισραήλ, το οποίο επιτίθεται στη Γάζα με δυσανάλογο τρόπο» είπε ο Τούρκος πρόεδρος.

«Μας αναγκάσατε να το πούμε αυτό. Δεν θα είμαστε σιωπηλοί και θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας» πρόσθεσε.

