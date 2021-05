COVID-19: Ξεκίνησαν οι δοκιμές για το πράσινο ψηφιακό πιστοποιητικό

Ξεκίνησε η διαδικασία προσομοίωσης για το πράσινο ψηφιακό πιστοποιητικό. Οι χώρες έχουν χωριστεί σε τρία διαφορετικά γκρουπ, όπως είχε αναφέρει ανώτατος κοινοτικός αξιωματούχος.

Ορισμένα από τα κράτη τα οποία ανήκουν στην πρώτη ομάδα, όπως η Γαλλία, το Λουξεμβούργο, η Σουηδία συμμετείχαν ήδη στην δοκιμή όπως σημείωσε ο Επίτροπος Δικαιοσύνης της ΕΕ, Ντιντιέ Ρέιντερς. «Πολλά υποσχόμενη αρχή για τα πιστοποιητικά της ΕΕ για εμβολιασμό, τα τεστ και ανάρρωση για την COVID19» επισήμανε ο κ. Ρέιντερς και συμπλήρωσε ότι «περισσότερες χώρες θα ακολουθήσουν αυτή την εβδομάδα και την επόμενη».

Στο πρώτο γκρουπ που θα λάβει μέρος στις δοκιμές ανήκει και η Ελλάδα, όπως είχε σημειώσει ανώτατος κοινοτικός αξιωματούχος.

