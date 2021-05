Ισραήλ: Δυο Ισραηλινές νεκρές από ρουκέτες των Παλαιστινίων

Συνεχίζονται οι εχθροπραξίες και οι ανταλλαγές ρουκετών ανάμεσα σε Ισραηλινους και Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, αφήνοντας πίσω αθώα θύματα.

Την Τρίτη, οι ρουκέτες που εκτοξεύτηκαν από Παλαιστίνιους μαχητές στη Λωρίδα, σκότωσαν δύο γυναίκες στην πόλη Ασκελόν, στο νότιο Ισραήλ, δήλωσε στα μέσα ενημέρωσης ο επικεφαλής ισραηλινής υπηρεσίας ασθενοφόρων.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι γυναίκες σκοτώθηκαν σε ξεχωριστά «χτυπήματα» που έπληξαν δύο σπίτια στην πόλη. Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ένα από τα θύματα ήταν μια 80χρονη γυναίκα.

Στο μεταξύ, το νοσοκομείο στο Ασκελόν ανακοίνωσε ότι νοσηλεύονται σε αυτό 61 τραυματίες μετά τις επιθέσεις της Χαμάς, οι 32 από τους οποίους βρίσκονται στην αίθουσα έκτακτης ανάγκης. Από αυτούς, ένας είναι σε σοβαρή κατάσταση.

CCTV footage of rocket fire toward Ashkelon a short while ago pic.twitter.com/McCOQmB9zf